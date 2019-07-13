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    Суспільство

    Зеленський в Одесі влаштував «кадрові чистки»

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    Не можете забезпечити присутності &mdash; може напишете заяву на звільнення, - заявив Зеленський - Зеленський в Одесі влаштував «кадрові чистки»
    Не можете забезпечити присутності — може напишете заяву на звільнення, - заявив Зеленський

    Приводом для звільнення очільника ДФС Олександра Власова стала відпустка керівника Одеської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України»

    В Одесі президент Володимир Зеленський під час наради в морському торговельному порту запропонував тимчасово виконувачу обов’язків голови Державної фіскальної служби України Олександру Власову написати заяву на звільнення. Про це повідомляє Укрінформ.

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    Зазначається, що приводом для звільнення стала відпустка очільника Одеської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» Ігоря Ткачука.

    Під час наради Зеленський спитав, чому нема Ігоря Ткачука. У відповідь почув, що той два тижні як у відпустці.

    «Не можете забезпечити присутності — може напишете заяву на звільнення? - спитав Зеленський у Власова. - Я хотів би, щоб Ви написали заяву на звільнення. Я Вам сказав звільнити всіх неефективних співробітників, ви у Фейсбуці написали, що звільняєте їх, а насправді - відправили у відпустку», - заявив Зеленський.

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    Зеленський в Одесі влаштував «кадрові чистки»
    Зеленський в Одесі влаштував «кадрові чистки»
    Зеленський в Одесі влаштував «кадрові чистки»
    Зеленський в Одесі влаштував «кадрові чистки»
    Зеленський в Одесі влаштував «кадрові чистки»

    Зазначимо, що Власов працює на посаді т.в.о. глави ДФС з вересня 2018 року. До цього був керівником Одеської митниці, а ще раніше - начальником Головного міжрегіонального управління оперативного забезпечення зони проведення Антитерористичної операції ДФС.

    Як повідомлялося, Зеленський прибув до Одеси з робочою поїздкою.

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