Зеленський в Одесі влаштував «кадрові чистки»



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Не можете забезпечити присутності — може напишете заяву на звільнення, - заявив Зеленський

Приводом для звільнення очільника ДФС Олександра Власова стала відпустка керівника Одеської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України»

В Одесі президент Володимир Зеленський під час наради в морському торговельному порту запропонував тимчасово виконувачу обов’язків голови Державної фіскальної служби України Олександру Власову написати заяву на звільнення. Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що приводом для звільнення стала відпустка очільника Одеської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» Ігоря Ткачука.

Під час наради Зеленський спитав, чому нема Ігоря Ткачука. У відповідь почув, що той два тижні як у відпустці.

«Не можете забезпечити присутності — може напишете заяву на звільнення? - спитав Зеленський у Власова. - Я хотів би, щоб Ви написали заяву на звільнення. Я Вам сказав звільнити всіх неефективних співробітників, ви у Фейсбуці написали, що звільняєте їх, а насправді - відправили у відпустку», - заявив Зеленський.

Зазначимо, що Власов працює на посаді т.в.о. глави ДФС з вересня 2018 року. До цього був керівником Одеської митниці, а ще раніше - начальником Головного міжрегіонального управління оперативного забезпечення зони проведення Антитерористичної операції ДФС.

Як повідомлялося, Зеленський прибув до Одеси з робочою поїздкою.