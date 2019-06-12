Кабмін звільнив заступника міністра охорони здоров'я Стефанишину



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Ольга Стефанишина

Ольга Стефанишина балотується до Верховної Ради від партії Святослава Вакарчука «Голос»

Кабінет міністрів України звільнив заступницю міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції Ольгу Стефанишину.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Павло Розенко після засідання Кабміну 12 червня.

Раніше Стефанишина заявила, що балотується до Верховної Ради від партії Святослава Вакарчука «Голос». У списку партії вона займає 10-й номер.

7 червня Стефанишина подала заяву про звільнення з посади заступника міністра охорони здоров'я.

На своїй посаді вона працювала з лютого 2018 року. В її обов'язки входила координація напрямку роботи, виконання євроінтеграційних зобов'язань України в сфері охорони здоров'я.

Як повідомлялось, у команді президента Володимира Зеленського дали зрозуміти, що не розглядають кандидатуру в.о. міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун на посаду голови МОЗ надалі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в ефірі «1+1» сказав, зокрема, що до Супрун українці ставляться по-різному. «Супрун? Ну, по-різному до неї ставляться. Ви ж знаєте, як її називають? Слава Богу, у мене є інший лікар, у моєї сім'ї», - сказав сміючись Зеленський.

Згодом виконувачка обов'язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що сподівається, що президент Володимир Зеленський змінить свою думку про неї після особистої розмови.

Джерело: newsone.ua