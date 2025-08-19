Каллас анонсувала новий пакет санкцій проти РФ та озвучила терміни

Питання санкцій буде головним наступного тижня

Європейські країни вже працюють над новим пакетом санкцій проти Росії через її агресію проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву високої представниці ЄС із закордонних справ Каї Каллас у соцмережі Х.

«Єдність лідерів ЄС на сьогоднішньому віртуальному саміті була відчутною. Усі віддані міцному миру, який захищає життєво важливі інтереси безпеки як України, так і Європи. ЄС також продовжуватиме боротися з воєнною економікою Росії. Наступний пакет санкцій проти Москви має бути готовий до наступного місяця», – заявила вона.

За словами Каллас, вона поставила ці теми на перше місце в порядку денному міністрів закордонних справ та оборони ЄС наступного тижня.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 19 серпня провів розмову з президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Вони обговорили результати засідання Євроради, що було присвячено підсумкам переговорів з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Зокрема, йшлося про гарантії безпеки для України та всієї Європи, та посилення санкційного тиску на РФ. Кошта підтвердив, що ЄС працює над 19-м пакетом.

За кілька днів до цього президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС ухвалить новий пакет санкцій проти Росії у вересні 2025 року.

А міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав ЄС вже підготувати санкції, наголосивши на важливості посилення тиску на агресора та збереження трансатлантичної єдності.