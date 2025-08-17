Головна Країна Політика
Українські санкції поширяться на кораблі та повітряні судна: Указ президента

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Розширення реєстру дозволить Україні більш ефективно застосовувати та відстежувати санкції
Фото: Офіс президента України / All Over Press

РНБО розширила Державний реєстр санкцій: до нього внесуть судна та повітряні судна

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення розширити Державний реєстр санкцій, додавши до нього нові категорії об’єктів. Відповідний Указ президента України №600/2025, який вводить у дію це рішення, був опублікований на сайті глави держави.

Зміни ухвалено на підставі нового закону, який дозволяє застосовувати санкції безпосередньо до суден та повітряних суден.

Відтепер Державний реєстр санкцій, який раніше містив інформацію лише про фізичних та юридичних осіб, буде доповнено відомостями про:

  • Судна: назва судна, ідентифікаційний номер Міжнародної морської організації (IMO), ідентифікатор морської рухомої служби (MMSI), а також найменування судновласника.
  • Повітряні судна: тип/модель, номер реєстраційного посвідчення, державний знак, найменування власника та експлуатанта.

Зміни також передбачають, що блокування активів тепер поширюється на осіб, судна та повітряні судна, щодо яких застосовано відповідні санкції.

Розширення реєстру дозволить Україні більш ефективно застосовувати та відстежувати санкції, запроваджені проти об’єктів, пов'язаних з агресією. Це дає змогу ідентифікувати та блокувати активи, які можуть бути використані для обходу вже існуючих обмежень.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 16 серпня. Президент підписав указ №599/2025, про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ президента та на заяву уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка.

Росія активно вкладається у безпілотні технології з використанням штучного інтелекту з акцентом на підвищення автономності, точності і стійкості до засобів РЕБ, дозволяючи автоматично орієнтуватися, розпізнавати та супроводжувати цілі навіть без участі оператора.

Теги: Володимир Зеленський санкції флот корабель

