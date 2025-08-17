Рубіо пояснив, чому США не посилює санкції проти Росії

Коли росіяни приземлилися на Алясці, вони мусили пропонувати оплату за пальне готівкою

На Алясці росіяни мусили платити за пальне для своїх літаків готівкою через обмеження

Російська делегація, яка прибула на перемовини на Аляску, мала платити за дозаправку своїх літаків готівкою, адже не могли користуватися своєю банківською системою через санкції. Як інформує «Главком», про це сказав держсекретар США Марко Рубіо в ефірі NBC News.

У нього питали, чому президент США Дональд Трамп місяцями грозиться ввести проти Росії додаткові санкції, але не робить цього. Рубіо заявив, що РФ і так перебуває під великими обмеженнями, а введення додаткових, мовляв, не сприяло б прагненню Москви припинити війну.

Щоб довести, що антиросійські санкції діють, він навів як приклад ситуацію під час перемовин на Алясці.

За його словами, коли росіяни приземлилися на півострові і намагалися заправити свої літаки, вони мусили пропонувати оплату за пальне готівкою, адже через санкції вони не могли скористатися своєю банківською системою.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європейський Союз ухвалить 19-й пакет санкцій проти Росії у вересні 2025 року.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що 18 серпня зустрінеться з президентом США у Вашингтоні. За його словами, він збирається обговорити із Трампом «усі деталі про завершення вбивств, про завершення війни».

До зустрічі у Білому домі також долучаться Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.