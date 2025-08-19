Головна Країна Політика
Зеленський та глава Європейської ради обговорили підготовку нових санкцій проти РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський та глава Європейської ради обговорили підготовку нових санкцій проти РФ
Політики провели розмову за підсумками засідання Євроради
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами українського президента, тиск на Росію має посилюватися, поки вона не зробить реальних кроків до миру

Глава України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

За словами президента, політики обговорили результати засідання Євроради, присвячене підсумкам переговорів з президентом США у Вашингтоні. «Ми зробили важливий крок для закінчення цієї війни й гарантування безпеки для України та всієї Європи. Надійні гарантії безпеки для України, які спрацюють, – це найважливіше досягнення нашої спільної роботи – усіх партнерів, а головне, української хоробрості, яка захистила нашу незалежність», – каже він.

Як зазначив Зеленський, він та Кошта говорили про важливість єдності всіх 27 країн Євросоюзу для руху України до членства у Євросоюзі та відкриття переговорних кластерів. Крім того, йшлося про підготовку нового, 19-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії. «Тиск має посилюватися, поки Росія не зробить реальних кроків, щоб зупинити війну», – додав український лідер.

Нагадаємо, глава Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що першим кроком Росії до встановлення тривалого миру в Україні має стати припинення насильства.

Як відомо, у Білому домі відбулась зустріч Трампа та президента Зеленського. Згодом президенти США та України провели зустріч з європейськими лідерами. Зокрема, на зустрічі були присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Спільного брифінгу за підсумками зустрічі не було, але перед переговорами за зачиненими дверима, політики поспілкувались та озвучили декілька заяв. «Главком» зібрав головні тези учасників зустрічі.

До слова, після перемовин президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Американський лідер зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч США, Росії та України. Розмова тривала майже 40 хвилин.

