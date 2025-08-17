Головна Світ Економіка
ЄС ухвалить новий пакет санкцій проти Росії: Урсула фон дер Ляєн назвала терміни

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
ЄС ухвалить новий пакет санкцій проти Росії: Урсула фон дер Ляєн назвала терміни
ЄС готує 19-й пакет санкцій проти Росії
фото: скріншот із відео

Європа підтримувала Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ і продовжуватиме це робити, запевнила очільниця Єврокомісії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європейський Союз ухвалить 19-й пакет санкцій проти Росії у вересні 2025 року. Про це вона заявила під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, інформує «Главком».

«Ми прийняли вже 18 пакетів санкцій і ми просуваємо підготовку 19-го пакету. Цей пакет буде ухвалено у вересні. Ми знаємо, що санкції ефективні», – сказала фон дер Ляєн.

Вона також наголосила, що Європа підтримувала Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ і продовжуватиме це робити «скільки буде потрібно для справедливого й тривалого миру».

Очільниця Єврокомісії додала, що для миру необхідні «сильні безпекові гарантії», аби захистити безпекові інтереси України та Європи. Крім того, фон дер Ляєн наголосила, що не може бути жодних обмежень щодо Збройних сил України та допомоги від інших країн.

«Україна повинна стати сталевим дикобразом, якого не зможе перетравити жоден нападник. Ми вітаємо готовність президента Трампа докластися до гарантій безпеки для України, які будуть схожими на статтю 5 НАТО, і «Коаліція охочих» та Європа готові зробити свій внесок», – сказала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що 18 серпня зустрінеться з президентом США у Вашингтоні. За його словами, він збирається обговорити із Трампом «усі деталі про завершення вбивств, про завершення війни».

До зустрічі у Білому домі також долучаться Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

 

