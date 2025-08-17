Головна Світ Політика
Литва закликає ЄС готувати 19-й пакет санкцій проти Росії

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Литва закликає ЄС готувати 19-й пакет санкцій проти Росії
Кястутіс Будріс: Трансатлантична єдність залишається надзвичайно важливою
фото: E. Blažio / LRT nuotr

Трансатлантична єдність залишається надзвичайно важливою – МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав Європейський Союз підготувати 19-й пакет санкцій проти Росії. Він наголосив на важливості посилення тиску на агресора та збереження трансатлантичної єдності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Кястутіса Будріса.

У своєму зверненні Будріс зазначив, що «справедливий і тривалий мир в Україні є головним пріоритетом».

У дописі міністр Будріс сформулював пріоритетні напрямки, які, на його думку, допоможуть досягти миру в Україні:

  • підготовка 19-го пакета санкцій ЄС;
  • продовження тиску на Росію;
  • збільшення військової підтримки України;
  • пришвидшення шляху України до ЄС;
  • захист принципів міжнародного права.

«Трансатлантична єдність залишається надзвичайно важливою», – підкреслив Кястутіс Будріс.

Нагадаємо, глава Кремля Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом висловив готовність обговорювати питання безпекових гарантій для України. При цьому він згадав конкретну країну, яку бачить у ролі можливого гаранта. Про це інформує «Главком» із посиланням на Axios.

За даними джерела, Путін справді заявив про свою готовність вести діалог щодо гарантій безпеки для України. Водночас, як зазначає Axios, він назвав Китай серед потенційних гарантів.

Як відомо, США запропонували Україні безпекові гарантії, подібні до тих, що надає НАТО своїм членам, але без формального вступу до Альянсу. Ці пропозиції США, ймовірно, стануть предметом обговорення, коли Трамп прийматиме Зеленського у Білому домі в понеділок. Згідно з українськими джерелами, на зустрічі також порушать територіальні питання, оскільки «Путіну справді вдалося просунути ідею, що українці мають залишити Донбас».

Раніше видання Bloomberg писало, Трамп у розмові зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським заявив, що позиція Путіна щодо територій залишилася незмінною. Так, за словами співрозмовників видання, Путін усе ще хоче, аби Україна поступилася контролем над усім Донбасом на сході України. Водночас сам Трамп підкреслив: щодо питання територій рішення повинен ухвалювати Київ.

Джерела агентства також зазначили, що Росія може припинити висувати свої претензії на ті частини Запорізької та Херсонської областей, які вона зараз не контролює, фактично заморозивши там лінію фронту.

Крім того, Путін вимагає від України гарантій для російської мови та церкви. 

До слова, президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо підсумків своїх нещодавніх переговорів із Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. За його словами, всі учасники зійшлися на думці, що метою має бути мирна угода, а не тимчасове перемир'я.

Також президент Володимир Зеленський розкрив альтернативний план дій у разі, якщо тристороння зустріч за участі України, США та Росії не відбудеться або не принесе результатів. За його словами, у такому випадку Україна вимагатиме посилення санкцій проти Росії. 

