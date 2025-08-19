Головна Світ Політика
search button user button menu button

Макрон заговорив про посилення санкцій проти РФ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Макрон заговорив про посилення санкцій проти РФ
Макрон під час зустрічі з європейськими політиками, Трампом та Зеленським
фото: Офіс президента

«Нам знадобиться сильна українська армія, і ми повинні будемо допомогти Україні»

Президент Франції Еммануель Макрон виступив перед журналістами у Вашингтоні й заявив, що санкції проти Росії будуть посилені, якщо переговори з російською стороною зірвуться, передає «Главком».

Макрон припустив, що зустріч лідерів США і Росії може відбутися найближчими днями, але у разі провалу переговорів, президент Франції закликав посилити санкції проти Москви.

«Ми так само згодні з тим, що санкції доведеться посилити, і в будь-якому разі доведеться зайняти позицію, яка підсилить тиск на російську сторону», – додав він. 

Французький лідер зазначив, що європейці мають допомогти Україні після завершення бойових дій, йдеться про розміщення миротворців на території України.

«Нам знадобиться сильна українська армія, і ми повинні будемо допомогти Україні на місцях. Потрібні будуть миротворчі операції, які готові забезпечити союзники України», – сказав він.

До слова, прем'єр-міністр Великої Британії описав «два суттєві результати», які були досягнуті сторонами під час переговорів у Білому домі.

Нагадаємо, у Білому домі відбулась зустріч президента Трампа та президента Зеленського. Лідери двох країн спочатку спілкуватися в Овальному кабінеті. Політики виголосили вітальні промови та відповідали на питання журналістів. Після цього вони провели вже закриті перемовини.

Згодом президенти США та Росії провели зустріч з європейськими лідерами. Зокрема, на зустрічі були присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Спільного брифінгу за підсумками зустрічі не було, але перед переговорами за зачиненими дверима, політики поспілкувались та озвучили декілька заяв. Йшлося про гарантії безпеки для України, зустріч на рівні лідерів США, Росії та України, а також вони висловлювались про непохитну підтримку України. «Главком» зібрав головні тези учасників зустрічі.

Читайте також:

Теги: США Еммануель Макрон переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни різними способами прагнуть натиснути на українське суспільство, щоб воно погодилось на капітуляцію
Капітуляція? Про «перемовний трек» з Росією і завдання Умєрову
19 липня, 11:50
США на Радбезі ООН закликали Китай припинити підтримку Росії у війні проти України
Одна з країн отримала від Штатів попередження через підтримку російської агресії
26 липня, 04:44
Трамп сказав, що зустріч президента України Володимира Зеленського з Путіним не є обов'язковою
Дональд Трамп прокоментував можливу зустріч Зеленського з Путіним
8 серпня, 00:17
Трамп дав російському диктаторові Володимиру Путіну 10 днів на досягнення мирної угоди з Україною
Американський дипломат розкрив, до якої дати Трамп хоче припинити війну в Україні
31 липня, 18:31
Найгірше американці ставляться до екс-глави Департаменту ефективності Ілона Маска
Соціологи заміряли в США довіру до Трампа і Зеленського: результати вражають
6 серпня, 09:16
Каллас вважає, що Путін не налаштований серйозно на переговори
«Хоче сфотографуватися з Трампом». Каллас пояснила, чому Путін зустрінеться з президентом США
12 серпня, 19:45
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єрка Італії Джорджія Мелоні приєднаються до зустрічі Зеленського і Трампа
На зустріч Зеленського з Трампом відправиться делегація європейських лідерів
17 серпня, 13:57
Мелоні прокоментувала майбутню зустріч Трампа з Путіним
Мелоні прокоментувала майбутню зустріч Трампа з Путіним та похвалила Зеленського
14 серпня, 13:53
Європейські лідери під час зустрічі з Трампом та Зеленським
Закрита зустріч Зеленського, Трампа та лідерів ЄС завершилась: головні тези
Сьогодні, 00:37

Політика

Хто був разом з Трампом під час дзвінка Путіну: Білий дім показав фото
Хто був разом з Трампом під час дзвінка Путіну: Білий дім показав фото
Повернення викрадених дітей: Трамп і фон дер Ляєн визначили спільний пріоритет 
Повернення викрадених дітей: Трамп і фон дер Ляєн визначили спільний пріоритет 
Макрон заговорив про посилення санкцій проти РФ
Макрон заговорив про посилення санкцій проти РФ
Прем'єр Британії озвучив головні результати переговорів у США
Прем'єр Британії озвучив головні результати переговорів у США
Зеленський дотепно відповів журналісту, який критикував його одяг минулого разу (відео)
Зеленський дотепно відповів журналісту, який критикував його одяг минулого разу (відео)
Канцлер Німеччини висловився про переговори з Путіним та озвучив терміни
Канцлер Німеччини висловився про переговори з Путіним та озвучив терміни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2025
9556
До трьох років в'язниці за сома: які правила любительського лову діють в Україні
4370
Сенсаційне відкриття: під льодами Антарктиди виявлено 332 гігантські каньйони
2778
Рятувальники тварин дали пораду киянам, які на тривалий час залишають квартиру
2524
Як заправляли літак Путіна на Алясці: Марко Рубіо розкрив цікаву деталь

Новини

«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
Вчора, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Вчора, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Вчора, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua