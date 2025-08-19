Макрон заговорив про посилення санкцій проти РФ

Макрон під час зустрічі з європейськими політиками, Трампом та Зеленським

«Нам знадобиться сильна українська армія, і ми повинні будемо допомогти Україні»

Президент Франції Еммануель Макрон виступив перед журналістами у Вашингтоні й заявив, що санкції проти Росії будуть посилені, якщо переговори з російською стороною зірвуться, передає «Главком».

Макрон припустив, що зустріч лідерів США і Росії може відбутися найближчими днями, але у разі провалу переговорів, президент Франції закликав посилити санкції проти Москви.

«Ми так само згодні з тим, що санкції доведеться посилити, і в будь-якому разі доведеться зайняти позицію, яка підсилить тиск на російську сторону», – додав він.

Французький лідер зазначив, що європейці мають допомогти Україні після завершення бойових дій, йдеться про розміщення миротворців на території України.

«Нам знадобиться сильна українська армія, і ми повинні будемо допомогти Україні на місцях. Потрібні будуть миротворчі операції, які готові забезпечити союзники України», – сказав він.

До слова, прем'єр-міністр Великої Британії описав «два суттєві результати», які були досягнуті сторонами під час переговорів у Білому домі.

Нагадаємо, у Білому домі відбулась зустріч президента Трампа та президента Зеленського. Лідери двох країн спочатку спілкуватися в Овальному кабінеті. Політики виголосили вітальні промови та відповідали на питання журналістів. Після цього вони провели вже закриті перемовини.

Згодом президенти США та Росії провели зустріч з європейськими лідерами. Зокрема, на зустрічі були присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Спільного брифінгу за підсумками зустрічі не було, але перед переговорами за зачиненими дверима, політики поспілкувались та озвучили декілька заяв. Йшлося про гарантії безпеки для України, зустріч на рівні лідерів США, Росії та України, а також вони висловлювались про непохитну підтримку України. «Главком» зібрав головні тези учасників зустрічі.