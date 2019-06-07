Кам'янець-Подільський постраждав від негоди (відео)



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Три дні рятувальники у цілодобовому режимі здійснюють відкачування води на території міста Кам'янець-Подільський Фото: ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

Роботи з ліквідації стихійного лиха у Кам’янці-Подільському тривають

Рятувальники Хмельниччини цілодобово ліквідовують наслідки негоди на території міста Кам'янець-Подільський.

Про це 7 червня повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.

«Внаслідок погіршення погодних умов (грози, що супроводжувались сильними зливами) протягом 5-6 червня у Кам’янець-Подільському районі до Служби порятунку почали надходити повідомлення про підтоплення приватних домогосподарств, вулиць та підвальних приміщень. Найбільше шкоди негода завдала місту Кам’янець-Подільський», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що починаючи із 5 червня і по сьогодні, рятувальники у цілодобовому режимі здійснюють відкачування води за допомогою пожежних насосів, встановлених на автомобілі, та переносних мотопомп.

Загалом підтоплень зазнали 40 приватних домоволодінь та підвальних приміщень. Наразі роботи з ліквідації стихійного лиха тривають.

Нагадаємо, у ніч з 6 на 7 червня на Київщині розгулялася негода: шквалистий вітер, дощ, гроза. Внаслідок ускладнення погодних умов і через спрацювання системи захисту ліній електропередач у Київській області було знеструмлено 37 населених пунктів.