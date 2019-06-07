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    Кам'янець-Подільський постраждав від негоди (відео)

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    <p>Три дні рятувальники у цілодобовому режимі здійснюють відкачування води на території міста Кам'янець-Подільський</p> - Кам'янець-Подільський постраждав від негоди (відео)

    Три дні рятувальники у цілодобовому режимі здійснюють відкачування води на території міста Кам'янець-Подільський

    Фото: ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

    Роботи з ліквідації стихійного лиха у Кам’янці-Подільському тривають

    Рятувальники Хмельниччини цілодобово ліквідовують наслідки негоди на території міста Кам'янець-Подільський.

    Про це 7 червня повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.

    «Внаслідок погіршення погодних умов (грози, що супроводжувались сильними зливами) протягом 5-6 червня у Кам’янець-Подільському районі до Служби порятунку почали надходити повідомлення про підтоплення приватних домогосподарств, вулиць та підвальних приміщень. Найбільше шкоди негода завдала місту Кам’янець-Подільський», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що починаючи із 5 червня і по сьогодні, рятувальники у цілодобовому режимі здійснюють відкачування води за допомогою пожежних насосів, встановлених на автомобілі, та переносних мотопомп.

    Загалом підтоплень зазнали 40 приватних домоволодінь та підвальних приміщень. Наразі роботи з ліквідації стихійного лиха тривають.

    Нагадаємо, у ніч з 6 на 7 червня на Київщині розгулялася негода: шквалистий вітер, дощ, гроза. Внаслідок ускладнення погодних умов і через спрацювання системи захисту ліній електропередач у Київській області було знеструмлено 37 населених пунктів. 

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