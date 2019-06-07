Негода на Київщині залишила без світла 37 населених пунктів



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До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

У ніч з 6 на 7 червня на Київщині розгулялася негода: шквалистий вітер, дощ, гроза.

Внаслідок ускладнення погодних умов і через спрацювання системи захисту ліній електропередач у Київській області було знеструмлено 37 населених пунктів. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Всього було знеструмлено 68 населених пунктів у 5 областях України.

Нагадаємо, у ніч на п'ятницю у Богуславі внаслідок удару блискавки сталось загоряння купола Свято-Троїцької церкви.

Зазначимо, протягом 5-6 червня внаслідок інтенсивних опадів у трьох областях України було підтоплено 224 домогосподарства (з них 41 житловий будинок).

Крім того, окупований Крим засипало градом, постраждали сільськогосподарські угіддя.

Напередодні на Миколаївщині випав град завбільшки із голубине яйце, який побив посіви на сотнях гектарів.