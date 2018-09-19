Канада готова до розірвання вільної торгівлі із США - Фріланд



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Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд

У Канаді переконані, що «відсутність угоди - це краще, ніж погана угода»

Канада ліпше припинить членство у Північноамериканській угоді про вільну торгівлю (NAFTA), ніж погодиться на переукладення угоди на невигідних їй умовах.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд.

«Наш уряд рішуче налаштований отримати вигідну для канадців угоду і ми переконані, що відсутність угоди - це краще, ніж погана угода», - сказала Фріланд.

При цьому вона висловила сподівання, що Канаді та США все ж вдасться дійти компромісу.

«Однією з визначальних національних характеристик Канади є здатність до компромісів. Ми робимо це як держава і маємо чудову команду переговорників», - зазначила міністр.

Фріланд також відзначила позитивну атмосферу під час перемовин у Вашингтоні.

«Це вже четвертий тиждень безперервних напружених переговорів. Атмосфера була хорошою. Обидві сторони демонструють прагнення і добру волю, що є дуже позитивним», - підсумувала глава МЗС Канади.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп пригрозив вийти з угоди щодо вільної торгівлі з Канадою.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив Конгресу про намір підписати новий договір замість угоди про вільну торгівлю (NAFTA) протягом 90 днів.

Північноамериканська угода щодо вільної торгівлі (NAFTA) була укладена у грудні 1992 року між США, Канадою та Мексикою. Вона замінила канадсько-американську угоду щодо вільної торгівлі. NAFTA вступила в дію 1 січня 1994 року.

Джерело: Укрінформ