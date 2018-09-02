Трамп пригрозив вийти з угоди щодо вільної торгівлі з Канадою



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Президент США Дональд Трамп

Трамп попередив, що Конгрес не повинен втручатися в переговори щодо нової торговельної угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить політичної необхідності включати Канаду в нову угоду NAFTA (Північноамериканська угода щодо вільної торгівлі).

Про це глава Білого дому повідомив у Twitter.

«Політичної необхідності включати Канаду до нової угоди NAFTA немає. Якщо ми не укладемо справедливу для США угоду після десятирічь зловживань — Канади не буде в договорі», — написав він.

Також Трамп попередив, що Конгрес не повинен втручатися в переговори щодо нової торговельної угоди, в іншому випадку він виведе США з цього договору «і буде тільки краще».

There is no political necessity to keep Canada in the new NAFTA deal. If we don’t make a fair deal for the U.S. after decades of abuse, Canada will be out. Congress should not interfere w/ these negotiations or I will simply terminate NAFTA entirely & we will be far better off... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 вересня 2018 р.

Президент США зазначив, що угода NAFTA в існуючому вигляді є «однією із найгірших торговельних угод, коли-небудь укладених».

«США втратили тисячі підприємств та мільйони робочих місць. До укладення NAFTA нам було значно краще — її взагалі не треба було підписувати», — наголосив Трамп.

Він заявив, що або буде укладена нова угода щодо вільної торгівлі, або США повернуться до правил, які передували укладанню NAFTA.

....Remember, NAFTA was one of the WORST Trade Deals ever made. The U.S. lost thousands of businesses and millions of jobs. We were far better off before NAFTA - should never have been signed. Even the Vat Tax was not accounted for. We make new deal or go back to pre-NAFTA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 вересня 2018 р.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив Конгресу про намір підписати новий договір замість угоди про вільну торгівлю (NAFTA) протягом 90 днів.

Північноамериканська угода щодо вільної торгівлі (NAFTA) була укладена у грудні 1992 року між США, Канадою та Мексикою. Вона замінила канадсько-американську угоду щодо вільної торгівлі. NAFTA вступила в дію 1 січня 1994 року.