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    Трамп пригрозив вийти з угоди щодо вільної торгівлі з Канадою

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    Президент США Дональд Трамп - Трамп пригрозив вийти з угоди щодо вільної торгівлі з Канадою
    Президент США Дональд Трамп

    Трамп попередив, що Конгрес не повинен втручатися в переговори щодо нової торговельної угоди

    Президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить політичної необхідності включати Канаду в нову угоду NAFTA (Північноамериканська угода щодо вільної торгівлі).

    Про це глава Білого дому повідомив у Twitter.

    «Політичної необхідності включати Канаду до нової угоди NAFTA немає. Якщо ми не укладемо справедливу для США угоду після десятирічь зловживань — Канади не буде в договорі», — написав він.

    Також Трамп попередив, що Конгрес не повинен втручатися в переговори щодо нової торговельної угоди, в іншому випадку він виведе США з цього договору «і буде тільки краще».

    Президент США зазначив, що угода NAFTA в існуючому вигляді є «однією із найгірших торговельних угод, коли-небудь укладених».

    «США втратили тисячі підприємств та мільйони робочих місць. До укладення NAFTA нам було значно краще — її взагалі не треба було підписувати», — наголосив Трамп.

    Він заявив, що або буде укладена нова угода щодо вільної торгівлі, або США повернуться до правил, які передували укладанню NAFTA.

    Раніше президент США Дональд Трамп заявив Конгресу про намір підписати новий договір замість угоди про вільну торгівлю (NAFTA) протягом 90 днів. 

     Північноамериканська угода щодо вільної торгівлі (NAFTA) була укладена у грудні 1992 року між США, Канадою та Мексикою. Вона замінила канадсько-американську угоду щодо вільної торгівлі. NAFTA вступила в дію 1 січня 1994 року. 
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