Трамп пригрозив вийти з угоди щодо вільної торгівлі з Канадою

Трамп попередив, що Конгрес не повинен втручатися в переговори щодо нової торговельної угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить політичної необхідності включати Канаду в нову угоду NAFTA (Північноамериканська угода щодо вільної торгівлі).

Про це глава Білого дому повідомив у Twitter.

«Політичної необхідності включати Канаду до нової угоди NAFTA немає. Якщо ми не укладемо справедливу для США угоду після десятирічь зловживань — Канади не буде в договорі», — написав він.

Також Трамп попередив, що Конгрес не повинен втручатися в переговори щодо нової торговельної угоди, в іншому випадку він виведе США з цього договору «і буде тільки краще».

There is no political necessity to keep Canada in the new NAFTA deal. If we don’t make a fair deal for the U.S. after decades of abuse, Canada will be out. Congress should not interfere w/ these negotiations or I will simply terminate NAFTA entirely & we will be far better off...