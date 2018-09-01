Трамп хоче підписати замість NAFTA новий договір



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Президент США хоче підписати новий договір

Президент США Дональд Трамп заявив Конгресу про намір підписати новий договір замість угоди про вільну торгівлю (NAFTA) протягом 90 днів. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal.

Так, починаючи з 27 серпня, відбулися чотири етапи переговорів США з Канадою за договором. Переговори триватимуть і наступного тижня

Як зазначила міністр закордонних справ Канади Христі Фріланд, «угода про безпрограшну операції знаходиться в межах досяжності», проте сторонам ще належить обговорити всі деталі нового договору.

Повідомляється, що Трамп 25 серпня повідомив про можливість підписати «велика торговельна угода« з Мексикою.

За його словами, американо-мексиканські відносини «стають тісніше з кожною годиною».