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    Канада розширила санкції проти Венесуели

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    Прапор Канади - Канада розширила санкції проти Венесуели
    Прапор Канади

    Всього у венесуельських санкційних списках Канади 70 прізвищ

    Уряд Канади вніс ще 43 громадянина Венесуели в уже існуючий список санкцій. Про це йдеться в заяві канадського МЗС, опублікованій у понеділок, 15 квітня.

    Зокрема, під санкціями опинилися глава венесуельського МЗС Хорхе Арреаса, міністр нафтової промисловості, глава державної нафтової компанії PDVSA Мануель Кеведо та міністр економіки і фінансів Симон Серпа.

    Всього в венесуельських санкційних списках Канади 70 прізвищ, у тому числі, і президент Ніколас Мадуро.

    Нагадаємо, 13 березня США запровадили нові санкції проти режиму Мадуро у Венесуелі.

    До слова, лідер опозиції, тимчасовий виконувач обов'язків президента Венесуели Хуан Гуайдо заявив Росія і Куба незаконно прислали своїх військових до Венесуели, оскільки їхній приїзд не був схвалений парламентом країни.

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