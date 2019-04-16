Канада розширила санкції проти Венесуели



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Всього у венесуельських санкційних списках Канади 70 прізвищ

Уряд Канади вніс ще 43 громадянина Венесуели в уже існуючий список санкцій. Про це йдеться в заяві канадського МЗС, опублікованій у понеділок, 15 квітня.

Зокрема, під санкціями опинилися глава венесуельського МЗС Хорхе Арреаса, міністр нафтової промисловості, глава державної нафтової компанії PDVSA Мануель Кеведо та міністр економіки і фінансів Симон Серпа.

Всього в венесуельських санкційних списках Канади 70 прізвищ, у тому числі, і президент Ніколас Мадуро.

Нагадаємо, 13 березня США запровадили нові санкції проти режиму Мадуро у Венесуелі.

До слова, лідер опозиції, тимчасовий виконувач обов'язків президента Венесуели Хуан Гуайдо заявив Росія і Куба незаконно прислали своїх військових до Венесуели, оскільки їхній приїзд не був схвалений парламентом країни.