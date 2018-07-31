Канадські візи подорожчають для українців на третину



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До консульського збору тепер додається ще й плата за збір біометричних даних

Із 31 липня Канада почала збирати біометричні дані у всіх прохачів віз із українським громадянством.

Про це повідомили у міністерстві імміграції Канади.

Біометричні дані (відбитки пальців та електронна фотографія) відтепер вимагатимуть у прохачів туристичних віз, дозволів на роботу, навчання і постійне проживання в Канаді.

При цьому біометрика збиратиметься у кожного прохача один раз на 10 років, незалежно від тривалості виданої візи.

Ці зміни тягнуть за собою здорожчання на третину канадських віз, оскільки до консульського збору тепер додається ще й плата за збір біометричних даних. Туристична віза до Канади, яка раніше із урахуванням усіх комісій коштувала заявнику близько 140 канадських доларів, відтепер коштуватиме близько 190 доларів.

У міністерстві наголосили, що нові вимоги поступово будуть поширені на громадян усіх держав, які не мають безвізового режиму подорожей із Канадою. Очікується, що до кінця 2018 року нові правила почнуть діяти по всьому світу.

Раніше повідомлялося, що уряд Канади наразі не розглядає можливості запровадження безвізового режиму поїздок для українців

Джерело: Укрінформ