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    Кандидат на посаду речниці мінфіну США лобіювала інтереси Пінчука – ЗМІ

    • Розсилка
    Журналістка Fox News Моніка Краулі&nbsp;в лютому 2017 року зустрічалась з Пінчуком в Лондоні, щоб обговорити &laquo;зусилля з досягнення миру в Україні&raquo;, пишуть ЗМІ - Кандидат на посаду речниці мінфіну США лобіювала інтереси Пінчука – ЗМІ
    Журналістка Fox News Моніка Краулі в лютому 2017 року зустрічалась з Пінчуком в Лондоні, щоб обговорити «зусилля з досягнення миру в Україні», пишуть ЗМІ

    В 2017 році Моніка Краулі зареєструвалась в якості лобіста на користь Віктора Пінчука

    Міністерство фінансів США планує призначити журналістку Fox News Моніку Краулі на посаду речниці міністерства.

    Про це у середині квітня повідомило видання The New York Times з посиланням на дані поінформованих джерел.

    Однак, увагу преси та громадськості привернули зв'язки майбутньої речниці з Україною, що може створити негативний контекст для призначення.

    • «Моніка Краулі лобіювала інтереси українського мільярдера, діяльність якого розслідує Мюллер.
    • Краулі може отримати одну з провідних посад міністерства фінансів США.
    • Міністерство фінансів США відповідає з запровадження санкцій проти Росії та українців».

    Такі три пункти проти призначення навела неурядова організація США «Громадяни за етику», яка відслідковує гроші в політиці.

    «Голос Америки» зазначає, що в січні 2017 року Трамп хотів призначити Краулі на посаду голови зі стратегічних комунікацій Національної ради безпеки. Краулі відмовилась від посади, після звинувачень її у плагіаті частини книги та дисертації. Після того Краулі почала працювати в команді лобіста Дагласа Шона з українськими клієнтами.

    В 2017 році Краулі зареєструвалась в якості лобіста на користь Віктора Пінчука.

    Пінчук, який робив значні виплати американцям, включаючи Дональду Трампу за промови, привернув увагу спецпрокурора США Роберта Мюллера, пише журналіст Ден Фрідмен.

    «В лютому 2017 року вона зустрічалась з Пінчуком в Лондоні, щоб обговорити «зусилля з досягнення миру в Україні». На той час, Пінчук виступив зі статтею в Wall Street Journal описавши мирну пропозицію для України, яка включає низку поступок, щоб не розгнівати Путіна. Пінчук, серед іншого, вважав, що Україна має стати нейтральною країною і полишити плати вступити до ЄС та НАТО а також відкласти плани про повернення Криму», - резюмує ЗМІ.

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