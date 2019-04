Кандидат на посаду речниці мінфіну США лобіювала інтереси Пінчука – ЗМІ

В 2017 році Моніка Краулі зареєструвалась в якості лобіста на користь Віктора Пінчука

Міністерство фінансів США планує призначити журналістку Fox News Моніку Краулі на посаду речниці міністерства.

Про це у середині квітня повідомило видання The New York Times з посиланням на дані поінформованих джерел.

Однак, увагу преси та громадськості привернули зв'язки майбутньої речниці з Україною, що може створити негативний контекст для призначення.

Такі три пункти проти призначення навела неурядова організація США «Громадяни за етику», яка відслідковує гроші в політиці.

1. Monica Crowley used to lobby for a Ukrainian billionaire investigated by Mueller

2. Crowley is set to take a top job at the Treasury Department

3. The Treasury Department is in charge of imposing sanctions on Russia and Ukrainians https://t.co/KWA5NgYbEr