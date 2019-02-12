Чи пустять Симоненка на вибори? Верховний суд поставив крапку у скандальній справі



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Лідер Компартії Петро Симоненко

Лідер КПУ не братиме участі у нинішніх виборах

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду залишив без задоволення апеляційну скаргу лідера Комуністичної партії України Петра Симоненка, який наполягав зобов'язати ЦВК зареєструвати його кандидатом на пост президента на чергових виборах 31 березня 2019 року.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову суду від 9 лютого.

У своїх доводах політик наголосив, що постанова Центральної виборчої комісії №198 від 2 лютого 2019 року, якою йому відмовлено в реєстрації кандидатом у президенти, не відповідає міжнародному та національному законодавству. Також порушує його виборчі права балотуватися від Компартії.

Більше того, Симоненко зазначив, що Комуністична партія України продовжує безперервно здійснювати свою діяльність, відповідно до вимог чинного законодавства України, оскільки щоквартально подає звіти до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Крім того, наявність помилок та неточностей в поданих кандидатами на реєстрацію документах є підставою для їх виправлення, і не є підставою для відмови у реєстрації кандидата на пост президента.

Позивач вважає, що Шостий апеляційний адміністративний суд, який відмовив йому у задоволенні позову, не дослідив посилання на Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод й рішення Європейського Суду з прав людини. Зокрема, рішення Європейського Суду з прав людини «Краснов і Скуратов проти Росії»; рішенням Європейського Суду з прав людини у справі «Гранде Ориенте д'Італиа ди Палаццо Джустиниани».

Також постановою Європейського суду з прав людини від 30.01.1998 у справі «Об'єднана комуністична партія Туреччини та інші проти Туреччини» визначено, що вибір політичною партією своєї назви не може в принципі бути виправданням для такої жорстокої міри як розпуск, за умови відсутності інших вагомих і достатніх обставин.

Верховний Суд звернув увагу, що, відповідно до ст. 52 закону про вибори президента, Центральна виборча комісія відмовляє у реєстрації кандидату у президенти, якщо його висунула партія, яка пропагує комуністичний та/або націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарний режим, як це гласить Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Крім цього, постановою Окружного адміністративного суду Києва від 13 жовтня 2015 року (справа №826/15454/15, яку залишеною без змін) було відмовлено у задоволенні адміністративного позову Комуністичної партії України до Міністерства юстиції України щодо визнання протиправною бездіяльності та скасування наказу Мін’юсту від 23.07.2015 року №1312/5 «Про затвердження Правового висновку Комісії з питань дотримання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Отже, Верховний суд вважає, що у ЦВК не було правових підстав не враховувати наказ Міністерства юстиції України від 23.07.2015 №1312/5.

«Колегія суддів Верховного Суду вважає правильним висновок суду першої інстанції про те, що постановою ЦВК вiд 2 лютого 2019 року №198 Петру Симоненку, висунутому Комуністичною партією України, правомірно відмовлено в реєстрації кандидатом на пост президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року, оскільки позивача висунуто партією, статут, найменування та символіка якої не відповідають вимогам «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», - сказано у тексті постанови.

Окремо суд зауважив, що посилання апелянтів на рішення Європейського Суду з прав людини не відносяться до предмету спору у цій справі.

Як повідомляв «Главком», Центральна виборча комісія у п'ятницю, 8 лютого, завершила реєстрацію кандидатів у президенти на виборах- 2019.

Таким чином, кандидатами на виборах були зареєстровані 44 кандидати в президенти. Серед кандидатів у президенти 40 – чоловіки, а 4 – жінки: Юлія Тимошенко, Ольга Богомолець, Інна Богословська, Юлія Литвиненко.

У повідомленні зазначено, що середній вік кандидатів складає 50 років. У віковій категорії 35-45 років зареєстровано 15 кандидатів, 45-60 років – 22 кандидати, більше 60 – 7.

Водночас ЦВК відмовила 47 претендентам у реєстрації кандидатами у президенти.

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