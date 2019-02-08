ЦВК відмовила Савченко та екс-регіоналу Олійнику в реєстрації на вибори



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Народний депутат Надія Савченко зараз перебуває в СІЗО за підозрою в підготовці теракту Фото: Главком

Партія Савченко не надала комісії документ про внесення грошової застави, а документи Олійника до ЦВК було подано його представником за дорученням

Центральна виборча комісія відмовила народному депутату Надії Савченко та екс-народному депутату від Партії регіонів Володимиру Олійнику в реєстрації кандидатами на пост президента на чергових виборах 31 березня.

Відповідні рішення ухвалено на другому засіданні ЦВК у четвер, повідомляє «Укрінформ».

Як зазначив член ЦВК Андрій Євстігнєєв, партія «Громадсько-політична платформа Надії Савченко», яка висунула народного депутата Савченко в президенти, не надала комісії документ про внесення грошової застави.

Крім того, за його словами, були й деякі інші порушення в оформленні документів Савченко.

У цьому зв'язку, ЦВК відмовила Савченко в реєстрації кандидатом на пост глави держави на чергових виборах 31 березня.

Також ЦВК відмовила в реєстрації кандидатом у президенти колишньому народному депутату від Партії регіонів, самовисуванцю Володимиру Олійнику.

Під час розгляду цього питання член Центрвиборчкому Олег Діденко пояснив, що документи Олійника до комісії було подано його представником за дорученням, тоді як законодавство вимагає від самовисуванців особистої подачі документів.

Крім того, він зауважив, що застава внесена не Олійником, а групою осіб, що суперечить вимогам закону.

Діденко додав, що у передвиборчій програмі Олійника містяться положення, які суперечать Конституції і законам України.

Як приклад, Діденко зачитав окремі висловлювання: «Не буду сам та буду закликати інших не визнавати вибори та їх результати, якщо у виборчому процесі не будуть брати участь громадяни України, які проживають в «ЛНР» і «ДНР», тимчасово проживають або працюють в Російській Федерації».

До того ж член ЦВК розповів, що не вдалося встановити факт проживання Олійника протягом останніх 10 років на території України, та поінформував, що сам Олійник додав до своїх документів копію посвідчення біженця в РФ.

У підсумку Центрвиборчком відмовив Олійнику в реєстрації кандидатом на пост глави держави на виборах 31 березня та ухвалив рішення передати до Нацполіції документи, подані представником Олійника в ЦВК.

ЦВК також відмовила ще двом особам у реєстрації кандидатами у президенти у зв'язку з невідповідністю поданих ними документів вимогам чинного законодавства.

Нагадаємо, у січні народного депутата Надію Савченко, яка перебуває в СІЗО за підозрою в підготовці теракту в центрі Києва, висунули в президенти України.

Також повідомлялося, що Савченко подала електронну декларацію за 2017 рік.