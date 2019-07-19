Кандидата в нардепи викликали на допит у справі про вбивство Олешка
19 липня Олександру Пономарьову, який балотується по мажоритарному округу №78 в Запоріжжі від партії «Опозиційна платформа - За життя», була вручена повістка
Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції України викликали на допит народного депутата України у рамках розслідування справи щодо замовників вбивства активіста Віталія Олешка («Сармата»). 19 липня йому була вручена повістка.
Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.
Зазначається, що 1 липня було завершено розслідування щодо 11 підозрюваних у вбивстві Олешка. Наразі проходить ознайомлення підозрюваних з матеріалами кримінального провадження. До 31 липня обвинувальний акт щодо вказаних підозрюваних буде спрямовано до суду для розгляду по суті.
«Окрім того, слідчі виділили в окреме кримінальне провадження розслідування щодо замовників вбивства. У рамках цього кримінального провадження сьогодні слідчі ГСУ вручили повістку на допит народному депутатові України», - говориться у повідомленні.
У поліції не повідомляють прізвища викликаного на допит депутата, проте нардеп Мустафа Найєм у Facebook написав, що мова йде про депутата Олександра Пономарьова.
За його даними, Пономарьов на даний момент балотується по мажоритарному округу №78 в Запоріжжі від партії «Опозиційна платформа - За життя».
Нагадаємо, Віталій Олешко був вбитий 31 липня 2018 року у м. Бердянську. П’ятеро підозрюваних були затримані наступного дня. Згодом поліцейські встановили інших підозрюваних, зокрема, й в організації вбивства.
У грудні 2018 року при спробі перетину кордону в міжнародному аеропорту «Харків» поліцейські затримали підозрюваного у замовленні вбивства Олешка.