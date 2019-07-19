Кандидата в нардепи викликали на допит у справі про вбивство Олешка



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Ветерана АТО Віталія Олешка з позивним «Сармат» застрелили у Бердянську 31 липня 2018 року

19 липня Олександру Пономарьову, який балотується по мажоритарному округу №78 в Запоріжжі від партії «Опозиційна платформа - За життя», була вручена повістка

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції України викликали на допит народного депутата України у рамках розслідування справи щодо замовників вбивства активіста Віталія Олешка («Сармата»). 19 липня йому була вручена повістка.

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

Зазначається, що 1 липня було завершено розслідування щодо 11 підозрюваних у вбивстві Олешка. Наразі проходить ознайомлення підозрюваних з матеріалами кримінального провадження. До 31 липня обвинувальний акт щодо вказаних підозрюваних буде спрямовано до суду для розгляду по суті.

«Окрім того, слідчі виділили в окреме кримінальне провадження розслідування щодо замовників вбивства. У рамках цього кримінального провадження сьогодні слідчі ГСУ вручили повістку на допит народному депутатові України», - говориться у повідомленні.

У поліції не повідомляють прізвища викликаного на допит депутата, проте нардеп Мустафа Найєм у Facebook написав, що мова йде про депутата Олександра Пономарьова.

За його даними, Пономарьов на даний момент балотується по мажоритарному округу №78 в Запоріжжі від партії «Опозиційна платформа - За життя».

Нагадаємо, Віталій Олешко був вбитий 31 липня 2018 року у м. Бердянську. П’ятеро підозрюваних були затримані наступного дня. Згодом поліцейські встановили інших підозрюваних, зокрема, й в організації вбивства.

У грудні 2018 року при спробі перетину кордону в міжнародному аеропорту «Харків» поліцейські затримали підозрюваного у замовленні вбивства Олешка.