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    Кандидата в нардепи викликали на допит у справі про вбивство Олешка

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    <span>Ветерана АТО Віталія Олешка з позивним &laquo;Сармат&raquo; застрелили у Бердянську 31 липня 2018 року</span> - Кандидата в нардепи викликали на допит у справі про вбивство Олешка
    Ветерана АТО Віталія Олешка з позивним «Сармат» застрелили у Бердянську 31 липня 2018 року

    19 липня Олександру Пономарьову, який балотується по мажоритарному округу №78 в Запоріжжі від партії «Опозиційна платформа - За життя», була вручена повістка

    Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції України викликали на допит народного депутата України у рамках розслідування справи щодо замовників вбивства  активіста Віталія Олешка («Сармата»). 19 липня йому була вручена повістка.

    Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

    Зазначається, що 1 липня було завершено розслідування щодо 11 підозрюваних у вбивстві Олешка. Наразі проходить ознайомлення підозрюваних з матеріалами  кримінального провадження. До 31 липня обвинувальний акт щодо вказаних підозрюваних буде спрямовано до суду для розгляду по суті.

    «Окрім того, слідчі виділили в окреме кримінальне провадження розслідування щодо замовників вбивства. У рамках цього кримінального провадження сьогодні слідчі ГСУ вручили повістку на допит народному депутатові України», - говориться у повідомленні.

    У поліції не повідомляють прізвища викликаного на допит депутата, проте нардеп Мустафа Найєм у Facebook написав, що мова йде про депутата Олександра Пономарьова.

    За його даними, Пономарьов на даний момент балотується по мажоритарному округу №78 в Запоріжжі від партії «Опозиційна платформа - За життя».

     

    Нагадаємо, Віталій Олешко був вбитий 31 липня 2018 року у м. Бердянську.  П’ятеро підозрюваних були затримані наступного дня. Згодом поліцейські встановили інших підозрюваних, зокрема, й в організації вбивства. 

    У грудні 2018 року при спробі перетину кордону в міжнародному аеропорту «Харків» поліцейські затримали підозрюваного у замовленні вбивства Олешка.

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