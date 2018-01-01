Капелан Дмитрієв зазначив, що не зустрічав на фронті священнослужителів московського патріархату

Священик УПЦ МП, який після початку російської агресії перейшов в київський патріархат, не захотів бути ширмою для своєї колишньої церкви

Капелан 30-ї бригади, священик УПЦ МП, який після початку російської агресії в Україні перейшов в Київський патріархат, отець Сергій Дмитрієв жодного разу не зустрічав на фронті священнослужителів Московського патріархату. Про це він повідомив в ефірі телеканалу ATR. «Найбільш образливим, що для мене було, коли я їздив на фронт, - коли



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Капелан 30-ї бригади, отець Сергій Дмитрієв

Священик УПЦ МП, який після початку російської агресії перейшов в київський патріархат, не захотів бути ширмою для своєї колишньої церкви

Капелан 30-ї бригади, священик УПЦ МП, який після початку російської агресії в Україні перейшов в Київський патріархат, отець Сергій Дмитрієв жодного разу не зустрічав на фронті священнослужителів Московського патріархату.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу ATR.

«Найбільш образливим, що для мене було, коли я їздив на фронт, - коли постало питання, а чи є там священики Московського патріархату. Я чув, що є ще хтось, якісь отці, яких я не зустрічав. І мені стали телефонувати журналісти, щоб я дав інтерв'ю як священик Московського патріархату. Я не хотів бути такою ширмою і білилом для своєї церкви... Я бачив в цьому брехню, нечесність», - зазначив він.

Дмитрієв розповів, як одного разу приїхав до Києво-Печерської лаври після довгої поїздки на автомобілі по зоні АТО.

«Я заїхав в Лавру, ну все-таки це ж моя церква. І попросив, мені потрібно було на той момент 500 грн, поміняти чотири колеса. На цій гумі вже їхати було не можна. І мені сказали, що грошей немає, все складно і так далі. Я просто пишу пост в Facebook і дивлюся, хто мені висилає гроші - греко-католики, Київський патріархат... І я такий думаю: «А що я роблю в цій церкві?» - розповів він.

Священик додав, що згадав слова знайомого служителя Московського патріархату, який говорив йому: «Якщо церква живе не за правилами і не по любові - значить, це церква не твоя. Поклади хрест і піди».

«Я хреста не поклав, бо хрест купував за свої гроші. І ось я так сказав своїм прихожанам: «Ну скільки ми будемо перебувати в структурі, яка працює проти України, знищує українців? Ми не приносимо ніякої користі, ні для душі, ні для порятунку життів… Може, потрібно будувати свою церкву в Україні для українців», - сказав він.

Після подій на Євромайдані і початку військової агресії Росії УПЦ МП втратила десятки парафій в Україні. За даними УПЦ КП, на кінець 2016 року 39 парафій УПЦ МП перейшли під юрисдикцію Київського патріархату.

У 2016 році патріарх Кирило, нагадує «Гордон», заявив, що влада в Україні «потурає захоплення церков і утиску віруючих».

У липні 2017 року Міністерство культури України закликало УПЦ МП публічно засудити військову агресію РФ проти України і припинити співпрацю з терористами з окупованих районів Донецької та Луганської областей. У серпні стало відомо, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заборонив залучати священиків УПЦ МП до капеланської службі в Національній гвардії.

Згідно з результатами опитування Центру Разумкова, який провели в березні 2017 року, 38,8% православних в Україні відносили себе до УПЦ КП, 17,4% - до УПЦ МП (в 2010 році - 22,1% і 34,5% відповідно).