Капітана судна «Бердянськ» захищатиме Микола Полозов



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Полонений український військовий, капітан 2-го рангу з катера «Бердянськ» Денис Гриценко

34-річний Гриценко з бронекатера «Бердянськ» - родом із Криму, який нині перебуває під окупацією РФ

Російський адвокат Микола Полозов захищати інтереси українського військового моряка, капітана судна «Бердянськ» Дениса Гриценка. Про це він написав на своєму мікроблозі у Twitter.

«Отже, я прийняв доручення на захист військовополоненого українського моряка Дениса Гриценка», - написав Полозов.

Відзначимо, що капітан 2-го рангу 34-річний Гриценко з бронекатера «Бердянськ» - родом із Криму, а його батьки досі живуть на окупованому РФ півострові.

27 листопада з'явився повний список захоплених Росією українських моряків.

28 листопада окупанти заарештували всіх полонених українських моряків.

Зазначимо, що 28 листопада Україна звернулась до Євросуду через захоплених Росією моряків.

У перші години полону наших моряків українці зібрали зібрали 128 тис. грн для полонених моряків. Також арештанти Сімферопольського СІЗО зібрали для українських моряків чай, каву і одяг.

У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.