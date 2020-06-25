У Кабміні на мапі показали, які області не готові до послаблення карантину



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Послаблень карантину не варто очікувати у Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Чернівецькій, Донецькій, Луганській, Одеській, Миколаївській областях, а також у Києві і області

12 областей поки не можуть зняти обмеження

У Кабінеті міністрів України показали на мапі, які області не готові до послаблення карантину.

Відповідно до даної інформації, 12 областей поки не можуть зняти обмеження.

«Серед них сім західних (Волинська, Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська, Чернівецька), дві східних (Донецька і Луганська), дві південних (Одеська та Миколаївська), а також Київ і область», - зазначають в уряді.

Наголошується, що через завантаженість лікарень більше, ніж на половину, у Чернівецькій і Закарпатській областях карантин не скасують.

Також послаблень не буде в Києві і області, а також в Закарпатській, Одеській, Рівненській, Івано-франківської та Тернопільській областях через негативну динаміку і різке збільшення кількості хворих за останній тиждень.

Карантин не зніматимуть в Донецькій, Луганській, Миколаївській та Одеській областях через низьке охоплення тестуванням.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський попередив українців, якщо не зупинити зростання захворювання на коронавірус, то «матимемо пік прямо посеред літа».

Коронавірус в Україні

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Нагадаємо, станом на ранок 25 червня в Україні зафіксували новий антирекорд по коронавірусу - за добу заразились ще 994 людини. Зазначимо, що вчора було зафіксовано 940 нових випадків коронавірусу.

Найбільше інфікованих у Києві, Чернівецькій, Львівській областях.



