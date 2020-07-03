Карантинні правила на межі краху. Суд визнав коронавірусні обмеження такими, що не відповідають Конституції



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Люди в масках висловлювали незгоду діям Чернівецької ОДА. Після чого поліція склала на них адмінпротоколи за порушення правил карантину

Поліція склала ряд адмінпротоколів на притягнення до відповідальності громадян, які під час карантину брали участь у акції на Буковині

Новодністровський міський суд Чернівецької області 30 червня відмовився притягувати до адміністративної відповідальності двох осіб за порушення правил карантину (ст. 44-3 КУпАП).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням дані судового реєстру.

Поліцейські склали адмінпротоколи на громадян за те, що 26 травня близько 7 год. 30 хв., перебуваючи на вул. Подільська у Новодністровську Чернівецької області, вони брали участь в мирній акції (протягом 20 хвилин ходили по пішохідному переході), чим порушили підпункт 5 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України № 392 від 20 травня «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19».

Зокрема, урядова постанова запровадила заборону на проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі) на період дії карантину.

Одна з учасниць мирної акції у суді не визнала вини і наголосила, що під час цього заходу намагалась дотримуватись безпечної дистанції із іншими людьми і перебувала в захисній масці.

Разом з тим, суд з’ясував, що на 26 травня 2020 року в Україні ані воєнний, ані надзвичайний стан не оголошувалися. За таких обставин, встановлення заборони на проведення масових заходів, яка визначена підпунктом 5 п. 3 постанови Кабміну № 392 від 20 травня 2020р., не відповідає ст. 39 Конституції України та суперечить ст. 64 Конституції України.

Так, ст. 39 Конституції визначає, що громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом, відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров`я населення або захисту прав і свобод інших людей.

Стаття 64 Конституції України наголошує, що конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень.

«Відтак, враховуючи суть правопорушення, яке ставиться у вину особі, обставини справи, відсутність доказів ухвалення в порядку Кодексу адміністративного судочинства рішення, яким на 26 травня 2020р. обмежено право громадян України на мирну акцію в Новодністровську, невідповідність постанови Кабміну №392 від 20 травня 2020р. в частині заборони чи обмеження масових заходів Конституції України, норми якої є нормами прямої дії, вважаю за необхідне провадження у даній справі закрити у зв`язку з відсутністю в діях особи складу адміністративного правопорушення», - сказано у постанові суду.

За даними місцевих ЗМІ, 26 травня мешканці Новодністровську протестували проти перспективного плану, який Чернівецькою ОДА направила на затвердження уряду. Люди тримали плакати з написами: «Шмигаль! Не підписуй «Безперспективний» план Новодністровської ОТГ! », «Новодністровськ - центр спроможної громади!».