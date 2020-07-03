Карантинні правила на межі краху. Суд визнав коронавірусні обмеження такими, що не відповідають Конституції
Поліція склала ряд адмінпротоколів на притягнення до відповідальності громадян, які під час карантину брали участь у акції на Буковині
Новодністровський міський суд Чернівецької області 30 червня відмовився притягувати до адміністративної відповідальності двох осіб за порушення правил карантину (ст. 44-3 КУпАП).
Про це повідомляє «Главком» з посиланням дані судового реєстру.
Поліцейські склали адмінпротоколи на громадян за те, що 26 травня близько 7 год. 30 хв., перебуваючи на вул. Подільська у Новодністровську Чернівецької області, вони брали участь в мирній акції (протягом 20 хвилин ходили по пішохідному переході), чим порушили підпункт 5 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України № 392 від 20 травня «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19».
Зокрема, урядова постанова запровадила заборону на проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі) на період дії карантину.
Одна з учасниць мирної акції у суді не визнала вини і наголосила, що під час цього заходу намагалась дотримуватись безпечної дистанції із іншими людьми і перебувала в захисній масці.
Разом з тим, суд з’ясував, що на 26 травня 2020 року в Україні ані воєнний, ані надзвичайний стан не оголошувалися. За таких обставин, встановлення заборони на проведення масових заходів, яка визначена підпунктом 5 п. 3 постанови Кабміну № 392 від 20 травня 2020р., не відповідає ст. 39 Конституції України та суперечить ст. 64 Конституції України.
Так, ст. 39 Конституції визначає, що громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом, відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров`я населення або захисту прав і свобод інших людей.
Стаття 64 Конституції України наголошує, що конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень.
«Відтак, враховуючи суть правопорушення, яке ставиться у вину особі, обставини справи, відсутність доказів ухвалення в порядку Кодексу адміністративного судочинства рішення, яким на 26 травня 2020р. обмежено право громадян України на мирну акцію в Новодністровську, невідповідність постанови Кабміну №392 від 20 травня 2020р. в частині заборони чи обмеження масових заходів Конституції України, норми якої є нормами прямої дії, вважаю за необхідне провадження у даній справі закрити у зв`язку з відсутністю в діях особи складу адміністративного правопорушення», - сказано у постанові суду.
За даними місцевих ЗМІ, 26 травня мешканці Новодністровську протестували проти перспективного плану, який Чернівецькою ОДА направила на затвердження уряду. Люди тримали плакати з написами: «Шмигаль! Не підписуй «Безперспективний» план Новодністровської ОТГ! », «Новодністровськ - центр спроможної громади!».
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