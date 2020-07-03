Перевірка маршруток на Київщині: за два тижні поліція виявила понад 250 порушень



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Патрульні складають адміністративні матеріали за допущені водіями порушення вимог законодавства Фото: Патрульна поліція Київської області

За два тижні інспектори Київщини перевірили понад 1000 маршруток

Патрульні Київщини продовжують перевіряти маршрутні транспортні засоби міського, приміського та міжміського сполучення.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Правоохоронцями проводяться профілактичні заходи, націлені на виявлення порушень у сфері безпеки дорожнього руху та пасажирських перевезень.

Лише за два тижні інспектори Київщини перевірили більш як 1000 транспортних засобів, які надають послуги з перевезення пасажирів, та склали понад 250 адміністративних матеріалів за допущені водіями порушення вимог законодавства.

Як повідомлялося, патрульні поліцейські перевіряють пасажирські перевезення, інформують та попереджають водіїв про необхідність дотримання обмежень, які введені на період карантинних заходів, а саме: перевезення пасажирів повинне здійснюватися виключно в масках відповідно до кількості місць для сидіння, визначених заводом-виробником з дотриманням протиепідемічних заходів.