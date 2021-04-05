Зеленський поскаржився прем’єру Британії на загострення ситуації на Донбасі

Зеленський закликав Велику Британію разом з іншими державами НАТО посилити свою присутність у регіоні та збільшити санкційний тиск на РФ

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з офіційним візитом у Державі Катар, провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Про це повідомляє Офіс президента.

Глава держави поінформував очільника уряду Великої Британії про загострення ситуації на Донбасі, нарощування російського військового контингенту біля українсько-російського кордону та намагання Росії зірвати реалізацію Мінських домовленостей.

«Останні дії Росії кидають серйозний виклик безпеці України, країнам – членам НАТО та всій Європі», – наголосив Зеленський.

Він закликав Велику Британію разом з іншими державами Альянсу посилити свою присутність у регіоні та збільшити санкційний тиск на РФ.

Президент України подякував співрозмовнику за незмінну підтримку з боку Великої Британії суверенітету й територіальної цілісності України.

«Ми відчуваємо, що Україна не на самоті. Нас підтримують країни «Великої сімки», – сказав Зеленський.

Окрема увага була приділена реалізації домовленостей, досягнутих у цьому зв’язку під час візиту президента України до Великої Британії 8-9 жовтня 2020 року, зокрема розбудові Військово-морського флоту України.

Лідери України та Великої Британії скоординували дії щодо реалізації євроатлантичного курсу нашої держави. Володимир Зеленський наголосив, що отримання Плану дій щодо членства в НАТО є на сьогодні першочерговим пріоритетом України.

«Отримання Плану дій щодо членства в НАТО сприяло б зміцненню обороноздатності України», – сказав Зеленський.

Лідери обговорили графік двостороннього політичного діалогу на поточний рік. Президент України запросив Бориса Джонсона взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи, який відбудеться в Києві 23 серпня 2021 року.

Нагадаємо, 30 березня головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак відзначив, що Росія стягує війська до кордону України. Зеленський відреагував на стягування російських військ до українських кордонів і заявив, що Україна готова до провокацій ворога.

30 березня Путін в ході розмови з Меркель і Макроном звинуватив Україну в провокації ескалації на Донбасі і у відмові від виконання узгоджених у липні 2020 року Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню.

Натомість у президента Франції Еммануеля Макрона заявили, що Росія має взяти зобов'язання щодо ситуації на Донбасі.

Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали президента РФ Володимира Путіна до зустрічі в «нормандському форматі».

Головне управління розвідки Міноборони 1 квітня повідомило, що РФ завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії. У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

2 квітня в Офісі президента порадили країнам НАТО, які межують з Україною, бути у стані боєготовності та нагадали, що Росія продовжує накопичувати війська біля українського кордону.

У Кремлі 2 квітня заявили, що Росія вживатиме «додаткові заходи» щодо безпеки в разі можливого посилення військ НАТО навколо України.

Раніше повідомлялося, що Німеччина і Франція стежать за подіями на сході України, а також на російсько-українському кордоні і закликають до стабілізації ситуації.

Прессекретар президента України Юлія Мендель заявляла, що Офіс президента незабаром покаже певні досягнуті домовленості в питанні досягнення миру.