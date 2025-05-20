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Карта бойових дій в Україні станом на 20 травня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Карта бойових дій в Україні станом на 20 травня 2025 року
За минулу добу відбулося 177 бойових зіткнень
фото з відкритих джерел

Триває 1182-га доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 177 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Новини війни

Вчора загарбники завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 59 авіаційних ударів, скинули 117 керованих авіаційних бомб, залучили 2882 дрони-камікадзе. Також ворог здійснив 5366 артилерійських обстрілів, зокрема 157 – із реактивних систем залпового вогню.

Противник завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Пигарівка Сумської області; Новопіль – Донецької області; Гуляйполе, Темирівка, Степногірськ, Малинівка, Мала Токмачка – Запорізької області; Козацьке – Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та п’ять засобів ракетних військ і артилерії російських загарбників.

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового та в бік Піщаного.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 травня 2025 року фото 1

На Лиманському напрямку

Сталося 23 боєзіткнення. Ворог намагався просунутися вперед поблизу Ямполівки, Копанок, Новомихайлівки, Зеленої Долини, Торського та в напрямку Глущенкового, Карпівки, Серебрянки, Ямполя, Григорівки, Нового Миру, Рідкодуба й Ольгівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 травня 2025 року фото 2

На Сіверському напрямку

Наші війська відбили чотири атаки противника в районах Верхньокам’янського, Білогорівки та в бік Григорівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 травня 2025 року фото 3

На Краматорському напрямку

Ворог здійснив шість атак у районах Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та в напрямку Предтечиного.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 травня 2025 року фото 4

На Торецькому напрямку 

Минулої доби ворог 13 разів атакував українські підрозділи в районах Торецька, Новоспаського, в бік Диліївки та Іванопілля.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 травня 2025 року фото 5

На Покровському напрямку

Протягом минулої доби наші захисники зупинили 72 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Звірове, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка, Андріївка та в бік населених пунктів Зоря, Новоукраїнка, Стара Миколаївка, Шевченко Перше, Нова Полтавка, Попів Яр, Мирноград, Новомиколаївка.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 травня 2025 року фото 6

На Новопавлівському напрямку

Українські оборонці відбили 22 атаки загарбників у районах Костянтинополя, Привільного, Рівнополя, Вільного Поля та в бік Новополя, Багатиря й Зеленого Поля.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 травня 2025 року фото 7

На Оріхівському напрямку

Українські захисники відбили чотири атаки в напрямку Малої Токмачки та поблизу Степового.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 травня 2025 року фото 8

На Придніпровському напрямку

Ворожі підрозділи один раз намагалися просунутися уперед – успіху не мали.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 травня 2025 року фото 9

На Курському напрямку

Минулої доби українські воїни відбили десять атак загарбників. Також ворог завдав 14 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 32 керовані авіаційні бомби, та здійснив 227 обстрілів, сім із яких – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 травня 2025 року фото 10

Нагадаємо, триває 1182-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб окупанти

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Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 20 травня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 20 травня 2025 року
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