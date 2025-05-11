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Карта бойових дій в Україні станом на 11 травня 2025 року

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Карта бойових дій в Україні станом на 11 травня 2025 року
За минулу добу відбулося 161 бойове зіткнення
фото з відкритих джерел

Триває 1173-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 161 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 63 авіаційних удари, скинув 96 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, з них 85 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2470 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Черневе Сумської області; Мирне, Сухий Яр, Піддубне, Комар – Донецької області; Новодарівка, Малинівка, Залізничне – Запорізької області; Миколаївка – Херсонської області. Про це інформує «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу та техніки, артилерійський засіб, радіолокаційну станцію та ще один інший важливий об’єкт російських загарбників.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 травня 2025 року фото 1

Відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Синьківки та в районі Загризового.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 травня 2025 року фото 2

Ворог атакував вісім разів. Намагався просунутися вперед у бік населених пунктів Чернещина, Ольгівка, Рідкодуб, Нове, Зелена Долина та поблизу Ямполівки й Копанок.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 травня 2025 року фото 3

Українські воїни минулої доби відбили чотири ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 травня 2025 року фото 4

Зафіксовано дев’ять боєзіткнень поблизу Оріхово-Василівки, Часового Яру та в бік Білої Гори, Майського й Предтечиного.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 травня 2025 року фото 5

Ворог здійснив 12 атак у районах населених пунктів Дружба, Торецьк, Щербинівка та в бік Диліївки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 травня 2025 року фото 6

Наші захисники зупинили 60 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Нова Полтавка, Миролюбівка, Котлярівка, Мирне, Зоря та поблизу населених пунктів Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Преображенка, Андріївка.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 травня 2025 року фото 7

Сили оборони відбили 13 атак противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Вільне Поле, Привільне та в напрямку Багатиря, Шевченка, Новополя.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 травня 2025 року фото 8

Ворог проводив дві атаки в районі населеного пункту Степове та в бік Новоданилівки. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 травня 2025 року фото 9

Агресор провів три марні спроби просування до позицій наших захисників.

На Курському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 травня 2025 року фото 10

Минулої доби відбулося 25 бойових зіткнень різної інтенсивності. Крім цього, ворог завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 28 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 265 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 1310 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, шість бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 55 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 117 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки окупантів.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 1173-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти ЗСУ війна фронт

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Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 11 травня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 11 травня 2025 року
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