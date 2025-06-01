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Петро Олещук Політолог

Операція «Павутина». Чи потрібні ще додаткові «карти» для Трампа?

glavcom.ua
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Голова СБУ Василь Малюк під час проведення спецоперації «Павутина» та її результат
колаж: glavcom.ua

Як Україна подарувала США ядерний паритет над РФ

Звісно, навряд чи ми дочекаємось вдячності від президента США за те, що Україна суттєво «прорідила» стратегічну авіацію РФ. Стратегічну авіацію, яка створювалася з однією метою – здійснення обстрілів міст США. Сьогодні ядерний паритет між РФ та США суттєво змістився у бік США, при цьому самі США для цього нічого не зробили. Це подарунок від України Трампові – перша його «перемога» за часи президентства. Не вигадана, але реальна.

Повторюсь, ми одержимо не вдячність, а чергові словесні потоки про «ескалацію» і «розчарування», але цікаве інше. Спецоперація «Павутина» від СБУ – це уже досить «карт» у руках Президента Зеленського? Чи потрібні ще додаткові «карти» для Трампа?

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Що там вони казали цього тижня? Готові пообіцяти не приймати Україну до НАТО? А хто у НАТО у принципі спроможний робити щось подібне? Як відзначили у Clash Report – це все надзвичайно у плані ефективності. Дрони ціною у сотні доларів вражають літаки вартістю у сотні мільйонів доларів. Хоча вартість тут умовна, адже навіть за 100, 500 або 900 млн доларів росіяни новий літак не збудують. Не вміють, не можуть.

Ми бачили як вони переговорили переговори, які самі ж і ініціювали, на цирк-шапіто імені плагіатора Мединського. І поки шапіто працювало, вони «посилювали переговорні позиції» шляхом невибіркового терору по відношенню до громадян України. «Безпрограшна стратегія». Чи не зовсім. Нехай тепер думають, що якби вони прийняли пропозицію про припинення вогню на 30 діб, то залишилися б зі стратегічною авіацією.

Україна ж продовжує робити своє. Не зважаючи на шалений опір не лише ворогів, але і «друзів». Не зважаючи на усі спроби продати нас за »найкращий прайс».

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Теги: росія СБУ війна Україна переговори аеродром

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