Повітряна тривога в Києві тривала 10 хв

Станом на 6:40 повітряну тривогу скасовано

У столиці лунають сирени відбою повітряної тривоги. Київ був під загрозою атаки ударними дронами.

Актуальна карта повітряних тривог має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1178-й день повномасштабної війни. РФ всю ніч атакує Україну безпілотниками.

За минулу добу противник завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 42 авіаційних ударів, скинувши 65 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 1104 дронів-камікадзе та здійснили майже чотири тисячі обстрілів.