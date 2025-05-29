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Лінія фронту станом на 28 травня. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лінія фронту станом на 28 травня. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 28 травня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1091-й день війни

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах два ракетних та 60 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 114 керованих авіаційних бомб, здійснив 1205 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4036 артилерійських обстрілів.

Новини війни в Україні

28 травня станом на 22:00 відбулося 197 бойових зіткненнь. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Три штурмові дії противника відбулися сьогодні у районах Стариці, Вовчанська та Красного Першого на Харківському напрямку.

Лінія фронту станом на 28 травня. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Противник вісім разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районах Загризового та Зеленого Гаю.

Лінія фронту станом на 28 травня. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Ворог 24 рази атакував, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Рідкодуб, Колодязі, Надія, Греківка й Серебрянського лісництва, а також у напрямку населених пунктів Карпівка, Середнє, Новий Мир, Зелена Долина. Тривають три боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 28 травня. Зведення Генштабу фото 3

На Краматорському напрямку

Сили оборони зупинили 15 ворожих спроб просунутися вперед у напрямку Маркового, Предтечиного та поблизу Часового Яру й Білої Гори.

Лінія фронту станом на 28 травня. Зведення Генштабу фото 4

На Торецькому напрямку

Ворог 21 раз намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку у районах Торецька, Диліївки, Дружби та в бік Плещіївки й Олександро-Калинового.

Лінія фронту станом на 28 травня. Зведення Генштабу фото 5

На Покровському напрямку

Агресор здійснив 52 штурмові та наступальні дії у районах населених пунктів Миролюбівка, Малинівка, Мирне, Лисівка, Котлине, Удачне, Котлярівка, Горіхове, Олексіївка та у напрямку населених пунктів Зоря, Русин Яр, Новомиколаївка, Яблунівка. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Довга Балка, Зоря, Олександро-Калинове, Новоторецьке, Покровськ, Новоукраїнка, Мирноград та Сухий Яр.

Лінія фронту станом на 28 травня. Зведення Генштабу фото 6

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці зупинили 14 атак противника у районах населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле та в напрямку Воскресенки й Одрадного. Ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Запоріжжя, Комар та Мирне.

Лінія фронту станом на 28 травня. Зведення Генштабу фото 7

На Гуляйпільскому напрямку

Авіаційного удару зазнав населений пункт Малинівка.

Лінія фронту станом на 28 травня. Зведення Генштабу фото 8

На Курському напрямку

Тридцять сім бойових зіткнень відбулося сьогодні на Курському напрямку. Протягом доби ворог здійснив 193 артилерійські обстріли, зокрема, три із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдав 16 авіаційних ударів, скинувши 30 керованих бомб.

Лінія фронту станом на 28 травня. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1191-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ворог Генштаб

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