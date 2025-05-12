Кремль намагається перекласти провину за війну на Україну

Окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях України готують так звані екскурсії для школярів середніх і старших класів на територію Курської області, яка регулярно потрапляє під вогонь. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає «Главком».

Зазначається, що під виглядом «вшанування жертв української агресії» дітям показуватимуть зруйновані будинки й «свідків».

Мета: довести, що Україна – агресор. Звісно, без згадки про те, хто насправді розв’язав цю війну.

У ЦНС наголосили, що сам регіон не є безпечним, але росіяни традиційно прикриваються дітьми, просуваючи свої воєнні вигадки

У Центрі закликали мешканців окупованих територій бойкотувати участь у таких поїздках.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська продовжують активні захисні дії на території Курської та Бєлгородської областей РФ.

У той же час начальник Генерального штабу Збройних сил Росії Валерій Герасімов відрапортував диктатору Володимиру Путіну про нібито завершення операції зі «звільнення Курської області». За словами Герасімова, останній населений пункт регіону був «звільнений» від українських військових.