  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Картвелія або Сакартвела. Литва перейменує Грузію на автентичний лад

    Назва Грузія існує тільки в російській традиції
    Спікер литовського Сейму Вікторас Пранцкетіс заявив, що в 2018 році, з нагоди 100-річчя відтворення литовської державності, Литва могла б узаконити автентичну назву Грузії, повідомляє Грузія онлайн. Фахівці литовської мови вважають, що нова назва Грузії могло б звучати на литовській мові як Картвелія, Картвела, Сакартвелія, Сакартвела. Дискусії
    • Сьогодні, 11:26
    • Розсилка

    Назва Грузія існує тільки в російській традиції

    Спікер литовського Сейму Вікторас Пранцкетіс заявив, що в 2018 році, з нагоди 100-річчя відтворення литовської державності, Литва могла б узаконити автентичну назву Грузії, повідомляє Грузія онлайн.

    Фахівці литовської мови вважають, що нова назва Грузії могло б звучати на литовській мові як Картвелія, Картвела, Сакартвелія, Сакартвела. Дискусії про нову назву Грузії йдуть в Литві вже 10 років.

    Новий голова Державної комісії з литовської мови Аудріс Антанайтіс підтримав ініціативу голови Сейму і заявив, що очікує офіційної пропозиції з Сейму або міністерства закордонних справ.

    При цьому він зазначив, що в разі, якщо буде прийнято нову назву, вона буде використовуватися разом зі старою, як другий варіант.

    Раніше президент Грузії Георгій Маргвелашвілі попросив литовських журналістів, які прибули в Тбілісі для знайомства з країною, називати його країну в своїх текстах Георгією або Сакартвело.

    «Я вважаю, що зміна назви на європейське Георгія або грузинське Сакартвело краще б відображало наші відносини, оскільки ми спілкуємося один з одним безпосередньо, а не через російський вектор», - сказав Маргвелашвілі, запевняючи, що назва Грузія існує тільки в російській традиції.

    Відзначимо, що слово Сакартвело походить від назви однієї з основних історико-географічних областей Грузії, вважається колискою її державності, - Картлі.

    Читайте також
    Грузія Литва
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ