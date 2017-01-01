Картвелія або Сакартвела. Литва перейменує Грузію на автентичний лад

Назва Грузія існує тільки в російській традиції

Спікер литовського Сейму Вікторас Пранцкетіс заявив, що в 2018 році, з нагоди 100-річчя відтворення литовської державності, Литва могла б узаконити автентичну назву Грузії, повідомляє Грузія онлайн. Фахівці литовської мови вважають, що нова назва Грузії могло б звучати на литовській мові як Картвелія, Картвела, Сакартвелія, Сакартвела. Дискусії



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Назва Грузія існує тільки в російській традиції

Спікер литовського Сейму Вікторас Пранцкетіс заявив, що в 2018 році, з нагоди 100-річчя відтворення литовської державності, Литва могла б узаконити автентичну назву Грузії, повідомляє Грузія онлайн.

Фахівці литовської мови вважають, що нова назва Грузії могло б звучати на литовській мові як Картвелія, Картвела, Сакартвелія, Сакартвела. Дискусії про нову назву Грузії йдуть в Литві вже 10 років.

Новий голова Державної комісії з литовської мови Аудріс Антанайтіс підтримав ініціативу голови Сейму і заявив, що очікує офіційної пропозиції з Сейму або міністерства закордонних справ.

При цьому він зазначив, що в разі, якщо буде прийнято нову назву, вона буде використовуватися разом зі старою, як другий варіант.

Раніше президент Грузії Георгій Маргвелашвілі попросив литовських журналістів, які прибули в Тбілісі для знайомства з країною, називати його країну в своїх текстах Георгією або Сакартвело.

«Я вважаю, що зміна назви на європейське Георгія або грузинське Сакартвело краще б відображало наші відносини, оскільки ми спілкуємося один з одним безпосередньо, а не через російський вектор», - сказав Маргвелашвілі, запевняючи, що назва Грузія існує тільки в російській традиції.

Відзначимо, що слово Сакартвело походить від назви однієї з основних історико-географічних областей Грузії, вважається колискою її державності, - Картлі.