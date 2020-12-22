Українська армія зазнає чергової атаки

Справа Сергія Дроздова

Наша армія, якій українці довіряють найбільше з-поміж усіх державних інституцій, зазнає чергової атаки. Надто часто влада призначає «крайніми» людей у військовій формі. Кіборг генерал Марченко. Андрій Антоненко «Ріфмастер». Тепер цей список поповнив генерал Сергій Дроздов.

Кожну людину шокувала страшна катастрофа навчального військового літака АН-26 на Харківщині, яка трапилась 25 вересня 2020 року. Цей день назавжди залишиться трагічним у нашій сучасній історії. Неможливо передати увесь біль та розпач рідних на близьких 26 загиблих курсантів. Вічна пам‘ять та співчуття їхнім рідним.

Державна комісія, яка почала розслідування катастрофи, називає комбінацію причин трагедії: польоти були організовані з порушеннями, до підготовки курсантів є чимало зауважень, екіпаж підготовлений недостатньо. Але відповідальність за трагедію вирішили покласти на одну людину. Сумновідоме ДБР вже вручило підозру командувачу Повітряних Сил ЗСУ, генерал-полковнику Сергію Дроздову. Днями відбудеться судилище.

Це знову той випадок, коли не можна мовчати.

Командувач Повітряних сил Збройних Сил України, генерал-лейтенант Сергій Дроздов

Сергій Дроздов більше 40 років віддав службі в армії, має більше двох тисяч годин нальоту. Отримав три бойові ордени, два з яких – за війну проти російського агресора. Один з тих військових, на знаннях і досвіді якого тримається боєздатність українського війська.

Кому вигідна дискредитація найкращих представників українського офіцерства? Перш за все Кремлю і всяким портновим, татаровим та іншим януковичам, яких повернув до влади Зеленський.

Переконаний – атаки на армію не додадуть балів тому, хто стрімко втрачає довіру. Але вони знекровлюють нашу обороноздатність. І цього точно не можна допустити.

Джерело: блог Петра Порошенка

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