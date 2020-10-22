Катастрофа літака Ан-26: урядова комісія встановила причини аварії



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Катастрофа літака Ан-26: урядова комісія встановила причини аварії

Комісія виявила системні порушення в організації польотів

Урядова комісія з розслідування катастрофи АН–26 встановила причини аварії. Після встановлення причин комісія завершує свою роботу.

Про це в інтерв'ю РБК–Україна сказав голова комісії, віце–прем'єр–міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Він зазначив, що в четвер, 22 жовтня комісія схвалила попередній звіт про результати розслідування. Цей документ буде оприлюднено на засіданні Кабінету міністрів України 28 жовтня.

Уруський назвав основні причини катастрофи, які змогла встановити комісія.

«Комісія виявила системні порушення в організації польотів. Мається на увазі від командування Повітряних сил до бригади, де сталася ця трагедія», – повідомив віце–прем'єр–міністр.

За його словами, були встановлені як основні причини катастрофи, так і побічні. Так, серед низки причин є як помилки пілотів, так і технічні несправності літака, а саме відмова системи ПРТ–24 (система «граничного регулювання температури»).

Уруський зазначив, що ця технічна несправність призвела до позаштатної ситуації на борту, але не повинна була привести до краху літака. При цьому людський фактор зіграв не останню роль.

«На превеликий жаль, комісія підтверджує, що під час польотів, не тільки цього – останнього, але й інших, було дуже багато порушень, в тому числі з боку екіпажу і керівників польоту», – констатував він.

Нагадаємо, уряд обіцяв почати виплачувати компенсації сім'ям жертв авіакатастрофи літака Ан-26 після 15 жовтня. Компенсації передбачають виплату понад 1,5 мільйона гривень.

Як відомо, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий – помер у лікарні від опіків. В’ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

Курсанта В’ячеслава Золочевського, який єдиний вижив у катастрофі літака АН-26 на Харківщині 25 вересня, допитали слідчі Державного бюро розслідувань.

Розслідування авіакатастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині проводить ДБР. Слідчі вже опитали 40 свідків у справі.

Командування Повітряних сил опублікувало схему повітряного руху на військовому аеродромі.

2 жовтня стали відомі перші дані з «чорних скриньок» Ан-26.

Також 7 жовтня Уруський повідомив, що комісія встановила технічну причину нештатної роботи лівого двигуна та спрацювання датчика падіння тиску. Також розслідування засвідчило наявність грубих порушень у виконанні та організації польотів.