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    Політика

    Зеленський заявив, що готовий відмовитися від президентської пенсії

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    Зеленський заявив, що готовий відмовитися від президентської пенсії - Зеленський заявив, що готовий відмовитися від президентської пенсії
    Зеленський заявив, що готовий відмовитися від президентської пенсії

    Президент прокоментував слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про можливі труднощі з виплатою пенсій через 15 років

    Президент Володимир Зеленський заявив про готовність відмовитися від президентської пенсії в майбутньому, якщо в Україні будуть проблеми з виплатою пенсій громадянам.

    Про це він заявив в інтерв'ю українським телеканалам.

    Коментуючи слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про можливі труднощі з виплатою пенсій через 15 років, Зеленський сказав, що відмовиться від президентської пенсії.

    «Я відмовлюся від президентської пенсії. Якщо людям, вибачте, нема що їсти, навіщо мені такі пенсії», – сказав він.

    Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українська держава не зможе виплачувати пенсії своїм громадянам через 15 років, оскільки працездатність населення падає.

    У Мінсоцполітики розповіли, що потрібно для розвитку солідарної пенсійної системи в Україні.

    До слова, дефіцит Пенсійного фонду за дев’ять місяців склав понад 17 млрд грн.

    Як відомо, у четвер, 1 жовтня, Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, розпочав фінансування пенсій жовтня.

    Нагадаємо, уряд продовжив запроваджені у квітні 2020 року щомісячні компенсаційні виплати пенсіонерам старше 80 років у розмірі 500 грн на наступний рік.

    Раніше повідомлялося, що у 2021 році мінімальна пенсія зросте на 165 гривень.

    Також повідомлялося, що Міністерство соціальної політики України розробили календар підвищення пенсій.

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