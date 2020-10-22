Зеленський заявив, що готовий відмовитися від президентської пенсії



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Зеленський заявив, що готовий відмовитися від президентської пенсії

Президент прокоментував слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про можливі труднощі з виплатою пенсій через 15 років

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність відмовитися від президентської пенсії в майбутньому, якщо в Україні будуть проблеми з виплатою пенсій громадянам.

Про це він заявив в інтерв'ю українським телеканалам.

Коментуючи слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про можливі труднощі з виплатою пенсій через 15 років, Зеленський сказав, що відмовиться від президентської пенсії.

«Я відмовлюся від президентської пенсії. Якщо людям, вибачте, нема що їсти, навіщо мені такі пенсії», – сказав він.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українська держава не зможе виплачувати пенсії своїм громадянам через 15 років, оскільки працездатність населення падає.

У Мінсоцполітики розповіли, що потрібно для розвитку солідарної пенсійної системи в Україні.

До слова, дефіцит Пенсійного фонду за дев’ять місяців склав понад 17 млрд грн.

Як відомо, у четвер, 1 жовтня, Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, розпочав фінансування пенсій жовтня.

Нагадаємо, уряд продовжив запроваджені у квітні 2020 року щомісячні компенсаційні виплати пенсіонерам старше 80 років у розмірі 500 грн на наступний рік.

Раніше повідомлялося, що у 2021 році мінімальна пенсія зросте на 165 гривень.

Також повідомлялося, що Міністерство соціальної політики України розробили календар підвищення пенсій.