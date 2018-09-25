Католицька церква Німеччини вибачилася перед жертвами сексуального насилля



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Кардинал Рейнхольд Маркс

Мова йде про щонайменше 1,7 тисяч жертв з 1946 року

Кардинал Рейнхольд Маркс, який очолює Конференцію єпископів Німеччини, попросив вибачення від імені католицької церкви і себе особисто за той біль, який був завданий священниками жертвам сексуального насилля. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

За його словами церква дуже довго не хотіла визнавати проблему, заперечувала її і покривала, не вірячи в правдивість.

Рейнхольд Маркс заявив про те, що нещодавнє дослідження відкрили церкві очі на проблему. Мова йде дослідження, відповідно до якого щонайменше 1700 осіб стали жертвами сексуального насилля із 1946 року.

Проте на думку частини німецьких вчених дослідження є лише вершиною айсбергу і проблема є набагато глибшою.