Коронавірус: чому світ охопила майже паніка

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Коронавірус і справді показав, що усі рівні перед інфекцією

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Власть предержащие во всем мире вдруг осознали, что, оказывается, все в одной лодке. Никому не гарантировано, что можно избежать заражения. Это непривычная ситуация, это пугает.

Нет, никто не хочет сказать, что все это ерунда, не стоит даже внимание обращать. Все очень серьезно и тревожно, опасность ситуации категорически не стоит недооценивать.

Но когда люди слышат такие заявления, как, к примеру, от канцлера ФРГ Ангелы Меркель, что может заразиться до 70% населения страны (хотя опыт Китая говорит о другом) или от британского премьера Бориса Джонсона о том, что гораздо больше семей потеряет своих близких раньше времени и пр., то, безусловно, это формирует атмосферу страха.

Коронавирус, от которого пока нет спасительной вакцины, и вправду показал, что будь ты простой человек, или какой-нибудь верховный правитель, все равны перед инфекцией. Ну, да, можно, конечно, порассуждать в том духе, что нет тут равенства хотя бы потому, что, к примеру, тому же простому человеку сейчас даже маску медицинскую трудно купить в аптеке. Но я о другом: лекарства от болезни нет пока ни для кого.

Я надеюсь, что в такой момент людям, отягощенным властными полномочиями, будут приходить в голову не только мысли, близкие к паническим, но и вполне себе здравые:

о том, что человечество, несмотря на, казалось бы, свою продвинутость с точки зрения научно— технического прогресса, оказывается не таким уж и защищенным. А потому надо усилия и ресурсы страны сконцентрировать на решении, прежде всего, такого рода проблем, а не заниматься удовлетворением собственных геополитических амбиций;

о том, что не надо раскручивать новую гонку вооружений, потому что и без нее человечеству приходится решать задачу выживания;

о том, что нельзя отмахиваться от решения проблемы глобального потепления климата, потому что даже проблема коронавируса приводит к катастрофическим последствиям;

о том, что пандемия – это вызов, испытание, которое продемонстрирует в полной мере, кто чего стоит.

Господа, делайте, пожалуйста, правильные выводы.

Джерело: Эхо Москвы

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