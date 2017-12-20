Казахстан вперше в історії став головою Радбезу ООН

2 січня очікується розгляд і прийняття постійними представниками країн-членів РБ ООН програми головування на січень

З 1 січня по 31 січня 2018 вперше в історії Казахстан головуватиме в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Про це йдеться в повідомленні повідомляється на сайті казахського МЗС. Голова здійснює загальне керівництво діяльністю Ради Безпеки, забезпечує безперебійну щоденну роботу Радбезу за сприяння Секретаріату ООН. Голова виступає



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2 січня очікується розгляд і прийняття постійними представниками країн-членів РБ ООН програми головування на січень

З 1 січня по 31 січня 2018 вперше в історії Казахстан головуватиме в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Про це йдеться в повідомленні повідомляється на сайті казахського МЗС.

Голова здійснює загальне керівництво діяльністю Ради Безпеки, забезпечує безперебійну щоденну роботу Радбезу за сприяння Секретаріату ООН. Голова виступає із заявами від імені Ради за погодженням з членами СБ, а також перед пресою за підсумками обговорень в ході неформальних консультацій і всякий раз, коли Радбез досягає угоди по тексту того чи іншого документа.

2 січня очікується розгляд і прийняття постійними представниками країн-членів РБ ООН програми головування на січень. Також заплановані брифінги про програму роботи Ради для держав-членів ООН, що не входять до РБ, преси та НУО. З ініціативи Казахстану вперше в Радбезі відбудеться офіційна церемонія встановлення прапорів Кот-д’Івуару, Кувейту, Нідерландів, Перу, Польщі та Екваторіальної Гвінеї в честь їх обрання в якості нових непостійних членів Ради на наступні два роки.

На 18 січня заплановані тематичні дебати членів РБ ООН високого рівня на тему «Нерозповсюдження зброї масового знищення: заходи довіри» під головуванням Президента Республіки Казахстан Нурсултана Назарбаєва.

19 січня відбудуться міністерські дебати СБ ООН на тему «Побудова регіонального партнерства в Афганістані і Центральній Азії в якості моделі взаємозалежності безпеки і розвитку». Очікується участь міністрів закордонних справ країн Центральної Азії і Афганістану, а також глав зовнішньополітичних відомств країн-членів РБ ООН.

25 січня відбудуться щоквартальні відкриті дебати СБ ООН на рівні постійних представників країн-членів ООН на тему «Ситуація на Близькому Сході, включаючи питання Палестини».