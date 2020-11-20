Вакцина Pfizer назвала приблизну вартість для ЄС

Євросоюз уклав угоду з компанією на поставку 405 мільйонів доз вакцини

Ціна однієї дози вакцини від коронавірусу для ЄС буде менше, ніж для Сполучених Штатів

Європейський союз може заплатити більше ніж 10 млрд доларів, щоб закупити для жителів ЄС кілька сотень мільйонів доз вакцин від коронавірусу виробництва Pfizer і BioNTech, а також CureVac. Про це повідомляє Reuters з посиланням на чиновника ЄС, який брав участь у переговорах.

За даними видання, ціна однієї дози вакцини Pfizer-BioNTech для ЄС складе 18,34 долара. При закупівлі 200 мільйонів доз сума операції складе 3,7 млрд доларів, при закупівлі ще 100 млн доз сума зросте до 4,65 млрд доларів.

За даними джерела, угода на закупівлю вакцин містить страховку для ЄС: блок отримає компенсацію, якщо дози вакцини будуть продані США.

Ціна за дозу вакцини CureVac для ЄС складе 11,84 долара для початкової поставки 225 мільйонів доз вакцини.

Євросоюз уклав угоду з компанією на поставку 405 мільйонів доз вакцини, з яких 180 мільйонів доз можна буде замовити додатково.

За даними джерела видання, компанія зобов'язалася почати поставки препарату до кінця березня 2021 року. При цьому поки не відома ціна додаткових доз вакцини. При ціні 11,84 долара за дозу вакцини ЄС може заплатити 4,8 млрд доларів за 405 мільйонів доз.

Компанія Pfizer заявила, що вона і BioNTech використовують багаторівневу формулу ціноутворення, засновану на обсязі і термінах постачання. Угода Європейським союзом зараз є найбільшим початковим замовленням на цю вакцину.

Нагадаємо, що американська корпорація назвала вартість своєї вакцини від коронавірусу.