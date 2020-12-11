Керівник коронавірусного шпиталю: Всі біжать робити КТ. Це – масова істерія

«КТ не лікує», – нагадує Тетяна Мостепан

Директорка Київської міської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан розповіла про комп’ютерну томографію та чому її потрібно робити тільки за призначенням лікаря.

В інтерв’ю «Главкому» лікарка зазначила, що КТ потрібно робити у разі призначення лікаря.

«Це масова істерія, коли всі біжать робити. КТ не лікує. До того, якщо у перші дні зробити, то там все буде добре. КТ показана при певному перебігу хвороби десь на 7-10 день. Варто знати: опромінення при комп'ютерній томографії у 35 разів більше, ніж опромінення при рентгені. Допустима доза – два КТ у рік. Це те, що вважається безпечним. Ні в якому разі бігти на КТ не можна. Захворів – ізоляція, подзвони лікарю. На 8-9 день починається погіршення і якщо тоді ще раз робили КТ, то дехто «втрачав свідомість». Як же так, все було добре, а стало погано» – наголосила лікарка.

Крім того, Мостепан зазначила, що вони використовують «майже для всіх пацієнтів УЗД-діагностику».

«У нас вже великий досвід: вже 9 місяців так дивимося легені. На початку наші спеціалісти УЗД порівнювали свої результати з результатами КТ, все зважували, а потім написали статтю і відправили німцям на рецензію. Тепер ми навіть стверджуємо, що на УЗД навіть краще бачимо легені, ніж на КТ», – каже вона.

Також, Мостепан розповіла про переваги використання УЗД-діагностики для лікування коронавірусу.

«Переваги в тому, що можна часто дивитися легені тяжких пацієнтів, які лежать у реанімації, а тому їх не бажано турбувати, щоб везти на КТ. Вважаю також, що можна спостерігати за динамікою, бачити відгук на лікування. УЗД абсолютно не шкодить. У процесі лікування ми робимо УЗД легень досить часто, особливо тяжким хворим, щоб дивитися динаміку. Реанімаційним хворим постійно робиться УЗД-діагностика легень. Це безпечний метод для пацієнта і для нас він є актуально-показовим», – пояснила лікарка.