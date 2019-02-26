Керівник МЗС Ірану пішов у відставку через протиріччя в керівництві країни



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Глава МЗС Ірану Мохаммад Заріф

Мохаммад Заріф закликав до єдності серед політичних сил Ірану

Джерело в уряді Ірану, яке пов’язано із колишнім очільником МЗС країни пояснило причину відставки із посади Мохаммада Джавада Заріфа. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Так за словами джерела причиною такого кроку керівника зовнішньополітичного відомства Ірану стало посилання протиріч між радикальним крилом серед керівництва країни і поміркованим, яке і представляв Мохаммада Джавад Заріф.

Посиленню протиріч сприяло рішення Дональда Трампа в травні 2018 року вийти із угоди 2015 року щодо іранської ядерної програми. Саме колишній очільник МЗС Ірану, який перебував на посаді із 2013 року, і був разом із колишнім Державним секретарем США Джоном Керрі архітектором цієї угоди.

Сьогодні було опубліковане інтерв’ю Мохаммада Джавад Заріф, яке той дав іще до відставки на минулому тижні. За його словами протиріччя всередині керівництва Ірану негативно позначаються на зовнішній політиці країни.

На переконання Заріфа зовнішня політика Ірану не повинна бути предметом суперечок між окремими політичними силами. Колишній глава МЗС Ірану заявив, що в рамках переговорів із США по ядерній програмі країни він керувався настановами верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.