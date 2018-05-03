Керівник МЗС Лівії відвідав РФ із візитом

У рамках відвідин Москви Моххамед Сіяла провів переговори із Миколою Патрушевим

Офіційний сайт Ради безпеки РФ повідомляє про те, що в рамках візиту глави МЗС Лівії Моххамеда Сіяли відбулися його переговори із Миколою Патрушевим, який очолює даний російський орган. Моххамед Сіяла представляє уряд національної згоди Лівії, який є міжнародно визнаним урядом даної країни. У рамках переговорів із Миколою Патрушевим було



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Мухаммед Сияла не вперше відвідує Росію

У рамках відвідин Москви Моххамед Сіяла провів переговори із Миколою Патрушевим

Офіційний сайт Ради безпеки РФ повідомляє про те, що в рамках візиту глави МЗС Лівії Моххамеда Сіяли відбулися його переговори із Миколою Патрушевим, який очолює даний російський орган.

Моххамед Сіяла представляє уряд національної згоди Лівії, який є міжнародно визнаним урядом даної країни. У рамках переговорів із Миколою Патрушевим було обговорено питання двостороннього співробітництва, врегулювання внутрішніх конфліктів в Лівії і протидію тероризму.

При цьому Москва продовжує підтримувати Халіфу Хафтара, який відмовляється визнавати уряд національної згоди, котрий базується в Тріполі.

Окремо Микола Патрушев висловив свої співчуття жертвам теракту на штаб-квартиру Національної виборчої комісії Лівії. Внаслідок даного теракту загинуло щонайменше 14 осіб.