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    Керівник МЗС назвав три умови, які допоможуть «стримати» Путіна

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    У 2014 році країни Заходу витратили занадто багато часу на спроби зрозуміти, чого насправді хоче Москва, коли вона окупувала частину України, - Дмитро Кулеба - Керівник МЗС назвав три умови, які допоможуть «стримати» Путіна
    У 2014 році країни Заходу витратили занадто багато часу на спроби зрозуміти, чого насправді хоче Москва, коли вона окупувала частину України, - Дмитро Кулеба

    Кулеба вважає, що всі вже розуміють істинні наміри Кремля

    Країнам Заходу для «стримування» російського президента Путіна необхідно виконати три умови: перестати сумніватися, мати рішучість до дії і запобігати агресивній поведінці. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Internationale Politik.

    За словами Кулеби, більше не можна сумніватися щодо істинних намірів Кремля.

    Міністр нагадав, що ще у 2014 році, коли Росія окупувала Крим і вторглася на Донбас, країнами Заходу було витрачено занадто багато часу на спроби зрозуміти, чого насправді хоче Москва.

    «З тих пір цілі Росії повинні бути остаточно зрозумілі для всіх: вона хоче територіально розширюватися і підривати західні демократії. З цього випливає вимога друга: рішучість діяти», ─ підкреслив дипломат.

    На думку Кулеби, західні країни не повинні коливатися або відвертатися в надії, що з ними цього не станеться, коли інша країна стає жертвою російської агресії.

    «Це підводить нас до третьої вимоги: запобігання. Заходу слід інвестувати значно більше ресурсів, щоб утримати Кремль від подальших агресивних кроків. Якою б високою не була ціна запобігання, ціна допущення наступної кризи, викликаної Росією, у будь-якому випадку буде вищою», ─ стверджує глава українського МЗС.

    Теги: МЗС Крим Росія Донбас міністр агресія Дмитро Кулеба
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