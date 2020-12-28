У Росії вашу дитину або вб'ють, або посадять, або вона сама стане вбивцею

Росія – це країна, яка вб'є вас і ваших дітей тисячами способів, про які ви навіть подумати не можете

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Я никак не могу привыкнуть. И каждый раз поражаюсь и поражаюсь этой совершенно фантастической стране. Ну, вот, если просто сесть и подумать. Просто представьте.

Вот они выделяют двадцать триллионов на модернизацию армии. И модернизируют её. Создают новое вооружение. Вполне себе отвечающее современным запросам. Ну, пусть не пятого поколения, но четыре плюс плюс. Создают современную машину десанта. За много много миллионов рублей. Тепловизор, прицел ночного видения, лазерный дальномер, средства сопровождения цели, автоматическая пушка, бла-бла-бла.

А потом берут восемнадцатилетнего дебила из умирающей от алкоголизма деревни, сажают его за рычаги многомилионной техники, и он хе*ачит бронебойным снарядом по магазину «Детский мир» с посетителями внутри.

Или вот ты родил ребенка. Растил его. Поил, кормил, ухаживал. А потом, перед Новым годом, пошел с ним в «Детский мир». Купить ему подарки. И тут крышу магазина игрушек проламывает бронебойный снаряд, который по случайности выпустил один дебил, который залез в многомиллионную БМД-4, и убивает твоего ребенка. Ну, не дай бог. Или калечит. В магазине игрушек. Снарядом. Упавшим с неба. В самом ниапрямейшем смысле этого слова.

Вот кто еще может такое придумать? Какой Кафка?

А в этой замечательной стране это уже норма.

Или тебе повезло, и твоего ребенка не убило бронебойным снарядом в магазине игрушек. И он дожил до восемнадцати лет. И в восемнадцать лет его забирают в армию, везут во Псков, сажают в БМД-4, которую он только в Гугле на картинках видел, он там что-то нажимает, и очередью из двух бронебойных снарядов убивает младенца, пришедшего с папой в «Детский мир» купить подарки к Новому году.

Не знаю сколько уже сотен раз я писал – эта страна убьет вас и ваших детей тысячами самых непредсказуемых, непрогнозируемых способов, о которых вы даже подумать не можете. Бронебойным снарядом с неба в магазине игрушек. Пьяным попом на Феррари на троллейбусной остановке. Выкинет в мороз посреди леса из автобуса потому что нет билетика. Раздавит во дворе и найдет потом пять промилле в крови пятилетнего ребенка. Утопит в сортире. Расчленит профессором в Питере. Пошлет на Донбасс.

Я совершенно не понимаю, зачем там рожать и растить детей.

Ваш ребенок станет либо убитым. Либо убийцей.

Не убьет, так сядет.

Мужик в Калуге в разгар пандемии пришел в паспортный стол. Там все тетки без масок. Он попросил их надеть маски. Его послали. Он начал снимать на видео. Исправительные работы до двух лет.

Двое. Он и она. Свадьба. Их же собственная свадьба. К ним приходит гость. Бывший одноклассник. Хвастается тем, что работает в ФСБ. Они выкладывают фотки со свадьбы. Со своей свадьбы. На которых, естественно, есть и его лицо.

Тринадцать с половиной лет ему и двенадцать ей!

Тринадцать!! За фотки со свадьбы! За раскрытие личности секретного сотрудника.

Вчера был приговор, можете нагуглить. Я ничего не выдумываю.

Двое пацанов четырнадцати лет играют в Канске в «Майнкрафт». Строят здание ФСБ и взрывают его. В компьютерной игре. До десяти лет! Один уже полгода в СИЗО, второй сознался. Дети! Школьники! За компьютерную игру.

Любовь Соболь. Позвонила в дверь ФСБшнику. Вторые стуки в СИЗО на Петровке в камере на троих. До двух лет. Дома дочь.

Ну, про этих пони я как раз дня три назад писал – если сложные схемы с ядами не работают, вас теперь будут просто банально трюмить. Добро пожаловать в реальный мир. С пробуждением.

А попретесь на улицы, вас теперь будут просто убивать.

Ах, какой теплый декабрь был в 2011 году. Мы здесь власть.

Впрочем, с*ать в дырку в полу в холодной камере три на три - как правило, очень помогает понять реальность. Хороший факультатив для пони. Знание – сила.

Изнасиловали-убили-посадили. Посадили-изнасиловали-убили. Болванка с неба в «Детский мир». Изнасиловали-убили-посадили.

Бегите, идиоты. Хватайте детей и бегите.

И вашим детям не придется сидеть. И другим не придется потом их убивать. Когда они притащатся потом к нам на этих ваших БМД-4. Если, конечно, до этого не сядут сами за убийство ребенка противотанковым снарядом в магазине игрушек.

Впрочем, без моралей в этот раз. Просто дайджест.

Еще раз напомнить, с кем мы имеем дело.

И от чего вырвались.

Джерело: блог Аркадія Бабченка

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