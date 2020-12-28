СБУ у 2020 році зловила 11 російських шпигунів

На території Херсонської та Волинської областей цьогоріч контррозвідка СБУ викрила цілі агентурні мережі

Контррозвідка за рік викрила чотири агентурні мережі

Протягом 2020 року контррозвідка Служби безпеки України припинила діяльність 4 агентурних мереж і затримала 11 агентів російських спецслужб, трьох із яких − під час спроби вчинення диверсій і терактів на об’єктах критичної інфраструктури.

Про це повідомив пресцентр Служби безпеки України.

Агента ФСБ РФ, який мав підірвати сховище з аміаком на території ПАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот», засуджено до 10 років ув’язнення. Вирок у вигляді позбавлення волі на 12 років отримали двоє громадян, які за завданням так званого «ЦСО МДБ ДНР» брали участь у вчиненні теракту в Донецькій області.

Ще один агент ФСБ був затриманий на Луганщині. Він намагався передати іноземній стороні секретну документацію щодо розробленого оборонною промисловістю України ракетного комплексу «Нептун».

Також агентура спецслужб РФ була виявлена в органах державної влади та серед правоохоронців: колишній генерал-майор СБУ, посадовець одного з міністерств тощо.

На території Херсонської та Волинської областей контррозвідка СБУ викрила цілі агентурні мережі. Першою керувала експрацівниця облдержадміністрації, а члени другої збирали інформацію про військові об’єкти регіону.

Загалом у 2020 році за матеріалами контррозвідки розпочато 288 кримінальних проваджень за злочини проти основ національної та громадської безпеки.

Серед цих проваджень 76 стосуються державної зради, 50 – терористичної та диверсійної діяльності, 9 – посягань на територіальну цілісність і недоторканність України, 4 – шпигунства.

Упродовж року також набули чинності 92 вироки, зокрема 30 за державну зраду і 20 за терористичну діяльність.

Задокументовано порушення норм міжнародного права та достроково припинено акредитації 5 іноземних дипломатів.

Окрім того, контррозвідка СБУ активно працювала в сфері охорони державної таємниці: у 111 випадках скасовано допуск до неї, 125 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. Також викрито 289 фактів іноземного громадянства серед представників органів влади й управління, зокрема секретоносіїв.