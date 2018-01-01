Україна переходить на міжнародну систему замовлення вакцин

Впровадження нової системи розрахунків – частина виконання Європейського регіонального плану дій щодо вакцин на 2015-2020 роки

Україна впроваджує нову систему розрахунку потреби у вакцинах, спільно розроблену ВООЗ і ЮНІСЕФ. Рішення ухвалено у середу, 21 лютого, на засіданні Кабміну. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я. Як пояснили представники відомства, міжнародна система дозволить автоматизувати збір даних про наявність і потреби в



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Впровадження нової системи розрахунків – частина виконання Європейського регіонального плану дій щодо вакцин на 2015-2020 роки

Україна впроваджує нову систему розрахунку потреби у вакцинах, спільно розроблену ВООЗ і ЮНІСЕФ. Рішення ухвалено у середу, 21 лютого, на засіданні Кабміну.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Як пояснили представники відомства, міжнародна система дозволить автоматизувати збір даних про наявність і потреби в вакцинах в регіонах країни і таким чином зробити розрахунки закупівель більш точними. Це заощадить бюджетні кошти та одночасно дозволить максимально забезпечити українців необхідними вакцинами.

Окрім безпосередньої потреби у вакцинах, система закладає в розрахунки резерв – 25% запасу вакцин, уточнила в. о. голови МОЗ Уляна Супрун.

«Резервні запаси забезпечать безперебійний процес імунізації населення, що вкрай важливо, особливо зараз, коли ми бачимо підвищення довіри батьків до вакцин і зростання рівня імунізації в країні», - пояснила вона.

Зокрема, повідомляють у міністерстві, за останній рік кількість українців, щеплених вакциною КПК, зросла вдвічі.

Нова методика буде враховувати загальну кількість населення, його приріст, кількість новонароджених та інші демографічні показники. Розрахунки будуть проводитися як для планової, так і для посиленої імунізації.

«Впровадження нової системи розрахунків – частина виконання Європейського регіонального плану дій щодо вакцин на 2015-2020 роки», заявив представник ВООЗ в Україні Марте Еверард. Крім того, підкреслив він, це забезпечить фінансову стійкість МОЗ і позбавить країну проблеми дефіциту вакцин.

Очільниця українського представництва ЮНІСЕФ Джованна Барберіс у свою чергу додала, що зміна системи розрахунків – важливий крок, який дозволить кожній українській дитині, включаючи тих, хто пропустив планові вакцинації, отримати необхідні щеплення.

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