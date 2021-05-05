СБУ заблокувала канал наркотрафіку з Латинської Америки в Європу (фото)

Міжнародне наркоугрупування переправляло кокаїн в Україну та ЄС

Служба безпеки України заблокувала транснаціональний канал контрабандного переправлення наркотиків в Україну та ЄС. Як повідомляє пресцентр СБУ, у ході багатоетапної спецоперації у зловмисників вилучено оптові партії кокаїну загальною вартістю понад 10 млн грн за цінами чорного ринку.

За попередніми даними слідства, контрабандний трафік організували учасники міжнародного злочинного угруповання. Зловмисники, через власну розгалужену мережу наркокур’єрів, перевозили кокаїн з однієї з країн Латинської Америки до нашої держави та Євросоюзу.

Упродовж 2020-2021 років співробітники СБУ затримали основних активних учасників наркогрупи.

Так, у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» затримано двох зловмисників на спробі контрабандного переправлення в Україну майже 1,5 кг кокаїну, який вони приховували в особистих речах.

У квітні співробітники СБУ затримали наркокур’єра, який намагався перевезти через держкордон нашої країни понад 1 кг кокаїну у кишково-шлунковому тракті.

На завершальному етапі спецоперації проведено 16 обшуків за місцями перебування учасників угруповання у Києві, а також у Київській та Вінницькій областях. У ході слідчих дій правоохоронці виявили:

наркотичні засоби та психотропні речовини;

обладнання для виготовлення брекетів з наркотиків;

гроші, одержані злочинним шляхом;

чорнові записи та інші докази протиправної діяльності.

Через викриття і затримання «кур’єрів», співробітники СБУ задокументували причетність лідерів злочинного угруповання до міжнародного наркобізнесу.

У межах кримінального проводження, розпочатого слідчими органів безпеки за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.