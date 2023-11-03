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Хмарність, місцями сильні пориви вітру: прогноз погоди на 3 листопада

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Хмарність, місцями сильні пориви вітру: прогноз погоди на 3 листопада
фото: glavcom.ua

Через сильні пориви вітру в західних областях оголошено жовтий рівень небезпеки

В Україні 3 листопада очікується мінлива хмарність. У західних областях можливі сильні пориви вітру. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У п’ятницю в більшості областей очікується мінлива хмарність. Дощі пройдуть на сході та заході країни. На інших територіях опадів не передбачається.

Вітер південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. У західних, місцями у Вінницькій та Житомирській областях можливі пориви вітру до 15-20 м/с. Через сильні пориви вітру в західних областях оголошено жовтий рівень небезпеки.

Температура повітря вночі переважно становитиме від 3° до 8° тепла. На півдні країни очікується до 12°. Удень температура коливатиметься в межах 10-15°. На Закарпатті, Одещині та Миколаївщині стовпчики термометрів покажуть до 19°.

У Карпатах вночі очікується 0-5° тепла, а вдень температура підніметься до 8-13°.

Хмарність, місцями сильні пориви вітру: прогноз погоди на 3 листопада фото 1

На Київщині передбачається мінлива хмарність, без опадів.  Пориви вітру сягатимуть до 5-10 м/с.

Уночі в Київській області температура коливатиметься в межах 3-8 градусів, а вдень передбачається 10-15°. У столиці температура повітря становитиме 4-6°. Протягом дня підніметься до 12-14°.

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Теги: погода повітря прогноз погоди

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