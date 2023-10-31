Хмарно, але тепло: прогноз погоди на 31 жовтня

Протягом дня температура коливатиметься від 15 до 20°

У вівторок, 31 жовтня в Україні буде хмарно, переважно без опадів. Температура повітря в більшості областей сягатиме 20°. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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На території України очікується мінлива хмарність. У більшості областей опадів не передбачається. Лише на заході країни вдень пройде невеликий дощ. Уночі та зранку в південних областях подекуди очікується туман.

Вітер буде переважно південний та матиме швидкість 7-12 м/с. У Карпатах місцями можливі пориви вітру до 19-24 м/с.

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Температура повітря вночі становитиме 7-12°, а на узбережжі морів сягатиме 15°. У східних областях буде прохолодніше – стовпчики термометрів покажуть 4-9°. Протягом дня температура в більшості областей коливатиметься в межах 15-20°. На півдні країни підніметься до 24°.

На Київщині буде мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Пориви вітри сягатимуть 7-12 м/с.

Уночі температура в Київській області коливатиметься в межах від 7 до 12°, а вдень підніметься до 15-20°. У Києві стовпчики термометрів покажуть 10-12° вночі, і 18-20 градусів вдень.